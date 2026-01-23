何欣純喊話當台中市長普發現金 呼籲江啟臣、楊瓊瓔表態

立委何欣純強調台中市該普發現金就要普發。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕立委何欣純代表民進黨競逐下屆台中市長，反觀藍營台中市長提名未定，立委楊瓊瓔與立院副院長江啟臣疑似內鬨，若最後協調失敗，將初選決定。何欣純喊出若當選，將普發現金，針對普發現金議題，江、楊皆給予尊重；何欣純今日說，總預算在立院卡關，盧秀燕市長應該提醒中市6名藍委讓總預算過關，也希望自己可能的兩位對手對於普發現金可以明確表態。

民進黨台中市長參選人、立委何欣純日前當著台中市長盧秀燕面前喊「普發現金我來發」，盧秀燕被問及普發現金議題時指，若中央能按照國民黨版「財劃法」給台中幾百億，「那就有機會」。

何欣純今日上午在立院開會，下午在台中參加國土管理署「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會，她受訪表示，盧市長到底想不想普發現金才是重點，藍委卡住總預算，總預算能不能過關才是重點，目前市民期待是可以普發現金，也希望自己可能的兩位對手江啟臣與楊瓊瓔可以明確表態，只要是對市民有利的，認為該普發現金就普發。

