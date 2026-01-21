何欣純喊「當選普發現金」 任內發不發？盧秀燕曝一關鍵

台中市究竟普不普發現金？市長盧秀燕21日指出，中央若按照國民黨版《財劃法》給錢，那就有機會。（陳淑娥攝）

台中要不要普發現金持續發酵？立委、民進黨市長參選人何欣純日前當市長盧秀燕的面喊「若當選要普發現金」。民眾黨議員江和樹21日在議會臨時會詢問市長盧秀燕態度，盧說，中央若按照國民黨版《財劃法》給錢，那就有機會。民進黨團認為，民眾黨應好好正式提案，不要只是作秀。國民黨團則建議市府衡量優先事項，宜「量力而為」。

民眾黨議員江和樹表示，新竹、嘉義市普發現金，連澎湖都有，代表藍綠白縣市都有，目前雖然六都沒有，但希望台中市怨無不怨少，市府是否有預算？希望盧市長任期拚拚看。

盧秀燕說，有錢誰不想發？但今年115年預算，中央減少對台中的補助157億元，市府現在還在發愁。另今年又增加營養午餐免費，也要預算，若中央有按照國民黨版《財劃法》給台中幾百億，那就有機會。

國民黨台中市議會黨團書記長李中認為，台中市目前跟全國一樣，都在等待《財政收支劃分法》可以幫台中市增加多少預算，那增加預算後，有的議員希望營養午餐全面免費，有人則希望增加各種建設預算，包括捷運工程，還能剩下多少錢普發現金，應交由台中市政府量力而為，衡量哪些是優先事項。

民進黨團總召周永鴻指出，普發現金議題去年民進黨團早提案，但包括國民黨團跟民眾黨都反對，現在覺得勢頭不對回頭要談該議題，民眾黨如果是認真，就該好好正式提案，不要只是做秀。周永鴻疾呼，盧秀燕盡快處理這件事，不要像營養午餐，等到台北市長蔣萬安說了才要；更不要等到連江啟臣也開出「當選後普發現金」，才說要跟進。

