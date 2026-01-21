何欣純喊「若當選就普發現金」 盧秀燕：中央給錢就有機會

台中市是否跟進普發現金，頗受關注，代表民進黨出戰2026年台中市長選舉的綠委何欣純日前更在市長盧秀燕面前喊出「若當選要普發現金」。民眾黨議員江和樹21日在議會臨時會中就此詢問盧秀燕，盧秀燕回應，若中央按照國民黨版《財政收支劃分法》給錢，台中就有機會普發現金。

盧秀燕。（圖／中天新聞）

江和樹在議會中表示，新竹、嘉義市都已普發現金，連澎湖也有，代表藍綠白執政的縣市都有先例，雖然目前六都尚未實施，但希望台中市「怨無不怨少」，詢問市府是否有預算，並期盼盧市長在任期內能夠實現。

廣告 廣告

盧秀燕回應指出，有錢誰不想發，但今年115年度預算中，中央減少對台中市的補助達157億元，市府目前還在為此發愁。她進一步說明，今年又增加營養午餐免費政策，同樣需要預算支應，若中央有按照國民黨版《財政收支劃分法》給台中幾百億元，那就有機會普發現金。

國民黨台中市議會黨團書記長李中認為，台中市目前跟全國一樣，都在等待《財政收支劃分法》可以為台中市增加多少預算。他表示，預算增加後，有議員希望營養午餐全面免費，有人則希望增加各種建設預算，包括捷運工程，還能剩下多少錢普發現金，應交由台中市政府量力而為，衡量哪些是優先事項。

何欣純。（圖／翻攝何欣純臉書）

民進黨台中市議會團總召周永鴻指出，普發現金議題去年民進黨團就已提案，但包括國民黨團跟民眾黨都反對，現在覺得勢頭不對才回頭要談該議題。他呼籲民眾黨如果是認真的，就該好好正式提案，不要只是做秀。周永鴻疾呼盧秀燕盡快處理這件事，不要像營養午餐政策，等到台北市長蔣萬安宣布才要跟進，更不要等到連江啟臣也開出「當選後普發現金」的支票，才說要跟進。

延伸閱讀

鄭麗君：院級平台結合公民力量 拚淨零轉型台灣模式

台美達成關稅協議 陸國台辦砲轟：卑躬屈膝的「投降書」

遭川普用關稅威脅 馬克宏強硬回擊：歐洲不向霸凌者低頭