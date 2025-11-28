即時中心／徐子為報導



民進黨台中市長候選人、立委何欣純今（28）日在社群發文表示，一年後的現在，將是台中市長的投票日，也是翻轉台中的新起點。





何欣純說，在提名記者會那天的致詞，感謝主席、選對會、中執會的選擇，覺得這次提名何欣純的眼光真的很好。何欣純願意傾聽，願意帶頭打拚，願意站出來守護台中，對台中有滿滿的能量，也有很多待突破的問題和挑戰。



何欣純勤跑基層，台中29區都有她的足跡腳印，她宣示，未來2026年、甚至以後會留下更多努力為台中的成果，會努力協助產業，把機會資源爭取在台中，在家鄉規劃台中各區均衡的建設，台中全心全意的給她來發揮，讓台中可以被看見。



今天距離明年1128台中市長投票日「純一冬」，何欣純服務台中的心願更堅定，更充滿信心、也有決心！

廣告 廣告







原文出處：快新聞／何欣純大玩諧音梗「純一冬」 推明年1128投票日倒數圖卡

更多民視新聞報導

感恩節震撼彈！川普宣布美國「永久暫停第三世界移民」

不滿台灣軍購？配合中艦「聯合戰備警巡」 國防部偵獲23架軍機擾台

何鷹鷺穿綠衣喊退黨 鄭麗文：KMT是有制度的政黨

