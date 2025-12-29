何欣純市政辦公室全國衝第一開箱 藍營誰選市長還在喬

何欣純在台中市議會民進黨團陪同下，為「何欣純市政辦公室」舉行開箱揭牌儀式。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

民進黨台中市長候選人、立法委員何欣純，二十九日開箱位於台中市南屯區的市政辦公室，正式對外公開亮相辦公室啟用，這也是全國第一個運作的市政辦公室。而國民黨台中市長侯選人因立委江啟臣及楊瓊瓔均表態參選仍未定於一尊。

何欣純在台中市議會黨團總召周永鴻及多位市議員，以及台中市黨部主委許木桂的陪同下，一早共赴南屯萬和宮參香祈福，接續前往位於南屯區的「何欣純市政辦公室」舉行開箱揭牌儀式。何欣純表示，屯區自清朝時期即是台中最早開發的地區之一，歷史悠久、文化深厚，而選擇將市政辦公室設於南屯，是希望提醒自己，市政治理要從土地與文化的根本開始。深信「文化是根，土地是本」，這片土地孕育了台中各項產業，也讓市民得以安居樂業，未來市政治理的方向，就是讓產業持續發展，並讓經濟成果能與全台中市民共享。

何欣純也說，未來希望以嶄新的治理模式治理台中，「欣欣向榮、台中創新、心存台中」，讓台中欣欣向榮、以創新思維「從欣開始」開創台中新局，讓台中這片土地繼續滋養、孕育台灣人民、台中市民，用心存感恩的心，讓大台中越來越好。何欣純指出，未來會從台中二十九個行政區開始，逐一走訪里鄰社區，傾聽地方意見。市區、屯區、山線與海線都同樣重要，城市發展必須區域均衡，未來將以更開放、更貼近民意的方式，也會用行動證明，何欣純願意傾聽、能夠做事，也準備好為台中服務，盼打造更好更宜居的城市。