何欣純市政辦公室揭牌 強調打造市民的市長

（中央社記者郝雪卿台中29日電）將參選台中市長的民進黨立委何欣純今天為市政辦公室揭牌，她說，將打造成為「市民的市長」，未來上任後，不會一竿子打翻前朝的政策，好的延續，不好的就要檢討及精進。

何欣純市政辦公室今天在南屯區揭牌成立，在揭牌儀式舉辦之前，何欣純在市黨部主委許木桂及市議會民進黨團20多名議員陪同下，前往南屯萬和宮參香祈福及宣示團結勝選。

在市政辦公室的揭牌儀式完成後，何欣純接受媒體聯訪表示，在市政辦公室成立後，將舉辦多場主題性演講或親子手作活動，後續也會一一端出政策牛肉、開箱政見及向市民報告。至於未來競選總部設置地點正在評估中，會在原市區、山海屯等布建競選團隊及據點。

有別於台中市長盧秀燕「媽媽市長」的人設，何欣純強調，她要成為「市民的市長」，對她來講，讓市民過好生活才是她該做的事情，能夠讓市民引以為傲的是為市民解決問題、為市民做事情，為台中城市發展承擔及邁向國際才是她要做的事情，也是她的使命及職責。

是否擔心「藍白合」，何欣純認為，藍白合從過去到現在是事實，不會去否定，但是她會用更積極、更開闊的心胸及政見，來贏得市民對她的信任，因為藍白合不合是他們政黨的事情，最重要的是市民對她的信任及肯定、市民願意讓她擔任市長來服務大家，引領市政來讓台中有一個新的開始才是重點。

對於目前施行的市政是否延續，何欣純強調，市民肯定的政策會延續，例如老人健保補助及市民野餐日等，只要市民覺得好的、對的，她會延續，但市民覺得不好的就要檢討及精進，她不會一竿子打翻前朝政策，但會好好將每一項、每一件仔細評估。

何欣純舉例說，例如巨蛋已經在蓋了，但盧秀燕又提出一個超巨蛋，因為超巨蛋是一個3、4萬人的場館，未來的場館經營不是一件容易的事，要事先經過專業詳細評估；還有台中購物節普遍大家心中有公斷，物調券如何改進等，未來會提出正向政策分享給大家。（編輯：李淑華）1141229