何欣純建國市場發春聯 盼打造國際級觀光亮點

（中央社記者蘇木春台中10日電）民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天到台中建國市場發送春聯，她表示，未來期望讓建國市場進一步成為國際級觀光市場，充分展現在地特色，成為市場中的亮點。

何欣純今天在民進黨籍台中市議員鄭功進、陳雅惠、江肇國、黃守達等人陪同下，上午到位於東區的建國市場發送春聯拜年。

何欣純接受媒體聯訪時表示，建國市場是台灣非常具指標性的批發零售市場，城市最有特色的就是市場，尤其建國市場在台中歷史悠久，商品琳琅滿目，許多觀光客到台中也會造訪，就像到日本東京觀光就會去築地市場一樣。

何欣純提到，未來期盼讓建國市場進一步成為國際級觀光市場，充分呈現在地特色，展現韓國遊客眼中的「台灣感性」，讓建國市場成為韓國觀光客心目中的首選，未來若她主政會與地方合作共同推廣，使其成為市場中的亮點。（編輯：張雅淨）1150210