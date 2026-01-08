何欣純強攻營養午餐免費 盧秀燕隨後宣布遭酸「跟進蔣萬安」

關於營養午餐國中小全免，盧市府跟進，何欣純樂見其成。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台中報導〕台中市長選戰煙硝味漸濃？立委何欣純今(8)日一早強勢發聲，痛批台中市身為全國第二大城，營養午餐政策卻落後鄰近彰、投、苗多年，直指「盧市長不做的，何欣純來做！」並承諾若當選市長，國中小午餐費用將由市府全額負擔。隨後，市長盧秀燕於上午10點緊急宣布跟進。

何欣純下午受訪時對此表示「從善如流」，但也酸盧秀燕是看到蔣萬安跟進後才動起來，呼籲應以兒福為重而非政治考量。

何欣純今日上午9點在社群發布新聞，指出台中市國中小學生將近24萬人，過去蔡其昌競選市長時就曾提出午餐免費政見，但盧秀燕長期「不鬆口、不作為」。她分析，中市府目前已編列14億相關經費，只要再追加約20億，就能為每個家庭每年省下萬元開銷。何欣純強調，既然台北、基隆都已決定實施，台中沒有理由再拖延，呼籲盧秀燕應在今年暑假前提出追加預算，否則等到她上任，孩子還要多等兩年。

或許是感受到民意壓力，盧秀燕於何欣純發文一小時後，隨即跟進北市腳步，宣布公立國中小營養午餐將全面免費。何欣純下午3點出席大里太平關懷據點贈米活動受訪表示，好的政策大家共襄盛舉，她樂見市長「從善如流」，但仍忍不住質疑，盼盧市長是真的站在兒童福利觀點衡量，而非因為「有機會選總統的蔣萬安」開了口，才匆忙跟進。

何欣純出席「會計師公會捐米行善活動」時表示，樂見其成盧市長跟進台北市營養午餐全免。(記者廖耀東攝)

