何欣純成立市政辦公室！楊瓊瓔喊：台中的救命錢不能隨便卡

民進黨日前拍板提名立委何欣純參選2026台中市長，她今天成立「市政辦公室」，引發關注。對此，國民黨立委楊瓊瓔表示，任何願意關心台中發展的人都予以尊重，但她也說，「辦公室可以隨興開，但台中的救命錢不能隨便卡。」

何欣純表示，她的市政辦公室，今天正式在南屯成立。她深知「文化是根，土地是本」。她心存感恩，感恩這片土地、感恩台灣、感恩台中。「經濟成果，市民共享」，正是我對台中市民的承諾；生活要好，首要就是「安民心」，要讓台中成為安全的城市。她要以嶄新的治理模式治理台中，讓台中欣欣向榮、以創新思維「從欣開始」。

何欣純說，台中山、海、屯、市區，各角落、各區域都「均衡發展」，各區均衡發展，這也是大台中縣市合併後全體市民最重視的事，她都放在心上，她會發現問題，會面對問題、解決問題。

楊瓊瓔表示，任何願意關心台中發展的人，我們都予以尊重。但她始終相信，深耕地方靠的是一步一腳印的累積，而非選舉到了才掛上的招牌。我們團隊會依照既定的節奏，持續在基層傾聽民意、解決問題，這份踏實感才是市民最需要的。

楊瓊瓔強調，比起成立辦公室，市民更在意的是台中長期遭受的不公待遇。身為執政黨資深立委，何委員應當運用其職權，優先解決《財劃法》修法延宕的問題。台中市繳稅名列前茅，但統籌分配稅款與一般性補助款卻長期遭中央「卡關」，導致各項建設經費受限。

「辦公室可以隨興開，但台中的救命錢不能隨便卡。」楊瓊瓔指出，若連最基本的預算正義都無法為台中爭取，讓中央虧待台中人，那麼設立再高規格的辦公室也無濟於事。台中市民期待看到的是能挺身向中央「拍桌要錢」的民代，而不是只顧著「掛牌卡位」的參選人。請先展現執政黨立委的價值，幫台中人把錢討回來。

