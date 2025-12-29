何欣純成立市政辦公室 江啟臣稱早在各區成立聯合服務處

立法院副院長江啟臣。（江啟臣服務處提供／李京昇台中傳真）

民進黨提名台中市長參選人立法委員何欣純今天成立「市政辦公室」，全面開展選戰布局。對此，有意爭取代表藍營參選的立法院副院長江啟臣說，他早在各區都有成立聯合服務處或辦公室服務選民，他將按部就班做好各項工作，持續準備、不斷努力。

江啟臣表示，他的團隊其實早已在各區都有成立聯合服務處或辦公室服務選民，且擔任副院長以來經常就是和各區立委、議員辦理聯合會勘、舉辦協調會，爭取各項建設和經費，以具體行動服務台中才是他的信念。他的服務是隨時隨地，不分黨派，只要台中有需要，他跟團隊隨時都在。

廣告 廣告

江啟臣說，各黨有各黨的機制，各自有各自的步調，我們就是按部就班做好自己的各項工作，持續準備、不斷努力，市民會看到，也會感受到。

【看原文連結】