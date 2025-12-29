何欣純成立市政辦公室 江啟臣透露黨員焦慮

▲獲提名參選台中市長的綠委何欣純，今天成立市政辦公室。（圖／何欣純服務處提供，2025.12.29）

[NOWnews今日新聞] 下屆台中市長選舉，民進黨提名的立委何欣純，今天開全國之先在南屯區成立市政辦公室。對於國民黨動作一直慢吞吞，爭取黨內提名的立法院副院長江啟臣受訪時坦言，很多支持者和黨員感到焦慮，有些陰謀論已經滿天飛，黨中央必須展現決斷力跟領導力，否則拖越久會越麻煩。

何欣純於10月獲民進黨提名參選台中市長，今（29）日她在南屯區開箱市政辦公室，多位黨籍市議員、台中市黨部主委許木桂陪她到南屯萬和宮參香祈福，展現黨內大團結的氣勢。何欣純表示，她在全國所有參選人中，第一個成立市政辦公室，將傾聽市民心聲，這裡也是推動市政政策的重要據點。

▲民進黨公職人員陪立委何欣純拜會南屯萬和宮董事長蕭清杰。（圖／何欣純服務處提供，2025.12.29）

目前檯面上的台中市長參選人都來自舊縣區，地方一直有「拿下舊市區者得天下」的說法，如今何欣純搶先設辦公室前進舊市區，立法院副院長江啟臣中午上網路節目《中午來開匯》，主持人黃光芹提及國民黨動作已經不只是慢半拍，他表示自己一向秉持君子之爭，但現在「有很多支持者和黨員，實際上是焦慮的。」

江啟臣說他已爭取黨內提名，有勞黨中央進行協調，自己不宜講太多話，但提名作業一直懸著，支持者擔心內部競爭被見縫插針、被操作，一些陰謀論、謠言也開始滿天飛，對於黨內的和諧團結沒有幫助，「拖越久，就會越麻煩」、「黨中央要展現決斷力、領導力，協調的速度要加快」。

江啟臣以4年前蔡其昌參選台中市長為例，當時蔡也是副院長、民進黨也有內部競爭，但民進黨中央協調化解、定於一尊，在適當時機正式徵召，雖然提名副院長是蠻複雜的工程，不若一般立委單純，但黨中央仍應儘快思考，如何凝聚黨內團結、增加勝算。

黃光芹追問「基本上你不正面碰楊瓊瓔任何的議題嗎？」江啟臣說，楊瓊瓔是很資深很認真、地方服務很紮實的委員，黨內民主總是會有競爭，兩人互為競爭對手，黨內機制當然由黨中央來處理，他強調為了勝選，黨中央應推出最強、能勝選的候選人。

