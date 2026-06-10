何欣純批「快閃11分鐘散會」重擊無人機產業 江啟臣：讓台中做火車頭

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣無人機海外商機聯盟昨(9日)在台中大會師，總統賴清德與民進黨台中市長參選人、立委何欣純與產業界交流，何欣純指出，台中無人機研發產製首屈一指，她陪總統了解產業界深切期待立法院支持相關預算心聲，但代表國民黨參選台中市長的立法院副院長江啟臣昨主持立法院會竟快閃11分鐘敲槌散會，產業界的自助努力對比立法院在野藍白的荒謬，「江副院長這一槌重擊產業界的心」。

江啟臣則回擊，中央政府的政策不論是無人機國家隊、智慧機器人的相關資源，都忽略台中，將擁有最強製造實力的台中當成配角，讓台中做後勤、做代工，國家資源的錯置對台中無人機、機器人產業的發展，更不是有利的佈局；希望賴總統不是只有來台中講講話，更要把實質的研發資源、國家級園區實實在在地落腳台中，讓台中做火車頭，帶領台灣的軍工與機器人產業走向國際。

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何欣純指出，賴總統表示把不同區域、領域專才，集合起來成為一個國家隊，而行政院編列442億元經費提出國家無人機產業發展計畫，政府政策與預算支持，是台中產業轉型升級的機會與活水，但從國防採購特別預算被在野藍白砍掉4700億，到她與其他委員共同提案的「無人載具產業創新條例」，全被藍白封殺。

何欣純指出，江啟臣在國防特別條例表決關鍵時刻藉故閃躲不投票，放任立院藍白封殺無人機提案，現在放炮說別讓台中淪代工配角，大玩兩面手法；昨天賴總統與她跟無人機產業站在一起交流，清楚產業界深切期待立法院支持預算的強烈心聲；有影響力的「江副院長」主持院會9點宣布開會，9點11分敲下議事槌「快閃11分鐘散會」，這一槌重擊產業界的心。

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