何欣純承諾當選市長國中小午餐免費 教育局：需兼顧財政平衡

民進黨2026台中市長參選人何欣純在臉書發文「盧市長不做的，何欣純來做！」，承諾若入主市府，將全額負擔學童午餐費。（翻攝自何欣純臉書）

隨著台北市長蔣萬安宣布今年9月起全市國中小營養午餐全面免費，這股政策熱潮迅速延燒至全台。民進黨提名2026台中市長參選人、立委何欣純稍早於臉書發文：直指台中已淪為中部福利「孤島」，並霸氣承諾：「盧市長不做的，何欣純來做！」她誓言未來若入主市府，將全額負擔午餐費。

何欣純指出，中部的彰化、南投已實施多年、苗栗宣布今年即將實施，台中市身為全台人口第二大城，不應淪為「福利缺口」。她分析，目前台中約有24萬名國中小學生，實施後每年可為家庭節省逾萬元開銷，雖然市府已編列14億元相關經費，但只需再追加約20億元即可達成目標。她更呼籲盧秀燕應於今年暑假前向議會提出追加預算，否則待她上任推動，一拖下去，又是兩年的差距。

面對在野民代強大壓力，台中市長盧秀燕態度仍顯謹慎，過去曾多次表明，雖支持午餐免費精神，但台中市預算缺口已逾百億元，且連中央教育部直屬學校都未全面免費，地方政府難以列為法定社福支出，直言現況是「心有餘而力不足」。台中市教育局則回應，落實全面免費預算需達33.5億元，目前市府採「精準補助」策略，每年編列約14億元優先保障2.5萬名弱勢生免費，並對一般生提供餐費與水果微幅補助，以求財政穩健與學生福利平衡。

