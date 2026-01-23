何欣純拋普發現金 江啟臣：最清楚台中財政狀況的是盧秀燕

綠委、民進黨台中市長參選人何欣純拋台中市民普發現金政見。對此，江表示，市政建設最重要的是要以市民的需求為最優先做考量，但也直言現在最清楚台中市政府財政狀況的是台中市長盧秀燕，她也已明確表達出看法。（温予菱攝）

飽受菜市場中年婦女喜愛的江啟臣（右二）。（温予菱攝）

藍營台中姐弟力拚民調，立法院副院長江啟臣23日一早赴台中市清水區第一公有市場發春聯，被問及綠委、民進黨台中市長參選人何欣純拋出，台中市民普發現金政見。對此，江表示，每個人對於市政都有不一樣的想法，他們都尊重，但也直言最重要的是「市政建設要以市民的需求為最優先做考量」，且現在最清楚台中市政府財政狀況的是台中市長盧秀燕，她也已明確表達出看法。

江啟臣說，每個人的意見，我們都尊重，不過話鋒一轉提及，現在最了解中市府財政狀況的是盧秀燕及市府團隊，盧也很已清楚的對外表達目前狀況(盧日前稱，若中央能依照國民黨版的《財劃法》撥給台中幾百億元，普發現金才有機會實現) 。

至於其他部分，江啟臣直言，每個人對於市政，甚至不同民意代表等等，都有不一樣的想法，這我們都尊重，不過最重要的是「市政建設要以市民的需求為最優先做考量」。

對於是否將參加2月4日中市府和平專案與盧秀燕上梨山，江啟臣表示，其實他擔任民意代表以來，幾乎每天都是這樣日子，擔任副院長後也始終如一，地方跟中央都要兼顧，不管是立法院會議，或是選民服務，甚至地方建設會勘與爭取一樣，希望把人民心聲、地方建設照顧好，強調自己自始自終都是用行動表達，對民眾和地方未來的發展堅持。

