何欣純拚台中市長將公開辦公室 麥玉珍不放軟隔空回應江和樹 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026地方選舉選情升溫，民進黨推立委何欣純戰台中市，今（2）日有媒體報導，何欣純已積極籌組競選團隊，以及有副總統蕭美琴加持輔選；對此，何欣純表示，非常感謝總統暨民進黨主席賴清德，將台中市長提名列為第一波，讓台中可以盡速啟動選戰模式，也透露將在12月底公開市政辦公室，宣揚政績。

何欣純表示，目前已籌組市政辦公室，也邀請許多優秀人才，期待組最強團隊為台中市服務，她進一步說，辦公室大致籌備完成，將在12月底公開。

廣告 廣告

針對國民黨立委楊瓊瓔、民眾黨立委麥玉珍皆表態參選意願，何欣純認為，台中已經起步，但不管外界局勢如何變換，她會按照個人步調走，未來將持續跟所有市民宣揚政績，包括如何引領台中市進步與發展，她會讓所有市民朋友肯定，自己是最好選擇。

何欣純也感謝「純琴」好姊妹蕭美琴，近日多次來台中，關心台中民生、產業、經濟與地方需求，也將中央政績宣揚給地方知道。

何欣純拚台中市長將公開辦公室 麥玉珍不放軟隔空回應江和樹 7

另外，麥玉珍表態參選後，民眾黨台中市黨部選擇冷處理，且台中市議員江和樹更直言「我一定反對，這不是在選菜市場的市長餒」。對此，麥玉珍回應，謝謝所有關心及愛護她的朋友及家人，不管是支持還是反對，都有其道理，自己都接受也認真思考。

「有機會我就勇敢爭取，改革不能等、也不能靠喊口號。」麥玉珍也強調，團結不是說別人，而是大家一起把事做好、互相成就。她願意站出來，是因為她愛這座城市，更感恩這個政黨。

國民黨的部分，聲量最高的立法院副院長江啟臣雖未表態，但黨主席鄭麗文日到台中參加座談會時，向黨員和鄉親說，台中的發展是全台最重要的指標之一，國民黨中常會已通過明年縣市長選舉相關提名特別辦法，台中市長選舉將由江啟臣或楊瓊瓔出戰，都依提名辦法決定。

照片來源：何欣純辦公室提供、取自麥玉珍臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

馬文君質疑海鯤號無錨出海測試 顧立雄：安全才會出航

全聯禁藥鯛魚排流全台 台中食安處全面下架擴大抽驗

【文章轉載請註明出處】