何欣純指「這位子」有想像空間 江啟臣：努力爭取地方建設、實踐台中願景

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院副院長江啟臣昨正式表態爭取2026年台中市長選舉，民進黨參選人、立委何欣純今（15）日表示，應該是國民黨內有人逼江啟臣要辭去副院長，才會拖到這麼晚才宣布。

「國民黨內部會不會有人公開喊話要他辭職？」何欣純認為，江啟臣想選市長卻又遲遲不公開表態的原因，其中一個因素應該與立院副院長之位有關。她說明，若進入初選，就沒有副院長的超然公正性，副院長這個位置還滿多人有想像空間，這應該就是江遲遲沒有表態的原因。

至於2022年，時任立法院副院長的蔡其昌，獲民進黨提名參選台中市長，當時也有要蔡其昌辭副院長的聲音，何欣純表示，當時民進黨主席是蔡英文，但現在國民黨主席是鄭麗文，鄭麗文的想法，不見得是江啟臣可以完全掌握。

江啟臣今天出席活動接受媒體聯訪時表示，他身為國民黨員，且對台中市的未來有願景與想法，想要實現也希望有機會能實現，會爭取黨內提名參選2026年台中市長。

至於何時請辭立法院副院長？江啟臣回應，目前提名還沒決定，現在將努力爭取地方建設，還不是談辭副院長的時候。另外，針對立委楊瓊瓔日前也宣布有意角逐，江說，「黨內的機制，請黨中央多費心」。

楊瓊瓔回應，國民黨人才濟濟，好的人才願為國家社會以及城市來付出，樂觀其成，希望能有場君子之爭，黨內初選應被視為擴大國民黨支持基礎的機會而非對立，強調「合作而非對抗」。

照片來源：何欣純、江啟臣辦公室提供

