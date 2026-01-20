何欣純提＂選上市長普發現金＂ 盧秀燕：好的建言會採納

[Newtalk新聞] 隨著北極地緣政治緊張升溫，丹麥近日已將陸軍士兵部署至格陵蘭島進行實兵演習。丹麥武裝部隊表示，部隊將在極端嚴寒、大風與暴雪環境中執行作戰訓練，這樣的氣候條件與過去熟悉的戰場截然不同，也對駐軍構成嚴峻挑戰。丹麥軍方坦言，北極嚴寒與厚重積雪迫使士兵快速適應，並從中累積寶貴經驗。 德國總理梅爾茨隨後公開聲援丹麥與格陵蘭島，強調「丹麥與格陵蘭島人民可以信賴我們的團結」。他指出，當前歐洲最迫切的安全威脅仍集中在東歐，而非西歐或北極地區，烏克蘭戰爭才是對歐洲整體安全、尤其是東歐安全的最大威脅。 丹麥政府明確指出，若美國企圖武力奪取格陵蘭，軍隊已準備好對任何攻擊者「開火」。 圖：翻攝自 X 梅爾茨透露，德國聯邦國防軍已完成一項針對格陵蘭島的偵察任務，相關部隊已撤離，目的是評估德國未來在多邊框架下可能的參與方式，具體貢獻將於適當時機決定。他同時強調，歐洲已準備好與美國展開對話，但所有對話都必須以「主權與領土完整」為不可動搖的基礎。 在經貿層面，梅爾茨也對美方可能對盟友加徵關稅提出警告，直言關稅最終將由進口國消費者承擔，在此情況下，美國消費者將付出代價，而歐洲工業、特別是德國經濟，

新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 1