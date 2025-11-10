何欣純曬蕭美琴昔日青春照！揭「純琴美少女」稱號由來

政治中心／張予柔報導



副總統蕭美琴日前受邀前往比利時，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會，並在歐洲發表演說，為台灣外交寫下新頁。民進黨日前也宣布由立委何欣純角逐2026年台中市長選舉。何欣純今（9）日在社群貼出多張與蕭美琴的合照，回憶兩人相識近30年的緣分，其中一張拍攝於1996年民進黨外交訓練課程，讓不少網友大讚「兩人都好年輕！」。





何欣純曬蕭美琴30年前青春照！揭「純琴美少女」稱號由來…喊話：向她請益外交

何欣純曬出和副總統蕭美琴年輕時的合照。（圖／翻攝自何欣純臉書）

根據《自由》報導，何欣純透露，當年自己才20多歲，正參加民進黨舉辦的外交訓練課程，那時的活動執行長正是蕭美琴。她笑說，沒想到多年後，當年那位忙碌奔波、親力親為的執行長，如今已是代表台灣在國際舞台上發聲的副總統。她印象中，那時民進黨的駐美代表處規模不大，蕭美琴常獨自拎著大包小包奔波處理大小事，從課程設計、講師邀請到現場執行都一手包辦。

何欣純意外曝光「純琴美少女」這個稱號是如何誕生的。（圖／翻攝自何欣純臉書）

何欣純也提到，「純琴美少女」這個稱號，其時是在2024年總統與立委大選期間誕生的。當時蕭美琴前往台中屯區為她助選掃街，服務處同仁在玻璃窗上畫了一幅插畫，蕭美琴當場為作品取名「純琴美少女」，象徵兩人情同姐妹的深厚情誼。何欣純說，看到蕭美琴此行在歐洲勇敢發聲、為台灣拓展外交空間，「真的不容易」，尤其面對中國的各種打壓，更凸顯她的溫暖、堅韌與勇氣。

何欣純表示會積極向蕭美琴請益「城市外交」的經驗與策略。（圖／翻攝自何欣純臉書）

談及未來的選戰和城市發展，何欣純強調，台中是台灣第二大城市，擁有國際機場和良好的氣候，並具備觀光與工商發展潛力。她表示，會積極向蕭美琴請益「城市外交」的經驗與策略，期盼未來能替台中打造更成功的城市形象與外交行動。



