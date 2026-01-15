何欣純會勘台中港區 建議活化舊鐵道增添海線風情

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中港區有一段長達4公里舊鐵路支線鐵軌，目前閒置雜草間，民進黨立委何欣純今天會勘時建議，盼能活化再利用，提供多功能服務，促進海線風情。

何欣純今天偕同民進黨台中市議員楊典忠、王立任、曾威、張家銨及施志昌等前往台中港區進行會勘，了解港區舊有鐵道活化、台中港務公司盈餘分配回饋及大型郵輪泊靠台中港迎客整備情形。

何欣純表示，台中港區臨港路與中一路間，自梧棲中橫一路到北堤路，有一段被遺忘、長達4公里舊鐵路支線鐵軌，目前閒置雜草堆間，在地許多居民都認為閒置未使用十分可惜，建議能活化再利用，提供多功能服務，促進海線風情。

何欣純認為，可參考國外經驗，例如韓國釜山的「海雲台膠囊觀光列車」，就是充分利用周邊風景搭配軌道列車，成功吸引遊客、活絡地方觀光產業，她促請台中港參考國外成功案例積極規劃，以活化閒置的鐵軌，進而帶動台中海線發展。

對於台中港歷經過去7年觀光郵輪連續掛零，預計今年將迎來4艘郵輪靠泊台中港，何欣純表示，其中一艘「三井海洋郵輪」預計22日抵達，迎來458名國際旅客，請台中港與市府做好迎賓、接駁、上岸觀光等準備，讓國際遊客對台中留下最好印象，吸引國外郵輪觀光，帶動台中觀光產業發展。

此外，何欣純說，台灣港務公司每年都會依照公式、按比例將盈餘分配給港口所在的縣市政府，台中近幾年獲配3到6億元不等盈餘提撥金額，全數進入市庫統籌；若入主市府，她主張，台中港分配台中市的盈餘，應參考各項回饋辦法，將一定比例提撥給台中港所在周邊區域，供地方建設使用。

針對近期引發的全國土方處置問題，何欣純在台中港務分公司會勘時，也希望台中港土方暫置區儘速上線收容土方，解決公共工程停擺問題。台中港務分公司說明，已於港區規劃5公頃土方暫置區，供台中及中部土石放置使用，將進一步與台中市政府討論管理、營運等事宜。（編輯：陳仁華）1150115