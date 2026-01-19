何欣純當盧秀燕面喊：我選上市長會普發現金

▲台中市議會民進黨團今天進行幹部交接，獲黨徵召參選下屆台中市長的何欣純，與議員們一起喊口號。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.19）

[NOWnews今日新聞] 下屆台中市長民眾，綠營2個月前已經定調徵召立委何欣純，藍營仍陷楊瓊瓔與江啟臣的姐弟之爭！民進黨台中市議會黨團今天幹部交接，何欣純致詞時當著台中市長盧秀燕的面，表示未來若當選市長，盧秀燕好的市政她會延續、不夠好的會精進，未來也會普發現金，讓市民共享台中市的經濟成果。台下的盧秀燕微笑以對，沒有多做回應。

▲台中市議會民進黨團今天進行幹部交接，新任總召由周永鴻（右）擔任。（圖／記者顏幸如攝，2026.01.19）

民進黨團今（19）日進行幹部交接，台中市議員周永鴻從王立任手上接下黨團總召的印信。盧秀燕致詞時，盛讚當過民政局長的周永鴻，有官員和民代雙重資歷，問政時兼顧行政與立法的視角，質詢風格雖然充滿戰力，但言之有理且具備同理心。

廣告 廣告

接著上台的何欣純，表示自己若當選台中市長，盧秀燕好的政策一定會延續，大家認為不夠好的，她會想辦法精進改善，希望無縫接軌帶領台中朝「既在地又國際」邁進。以後她當市長，也希望議員不要放水，要全力監督。

▲盧秀燕致詞時稱讚新任總召周永鴻問政時兼顧行政與立法的視角。（圖／周永鴻提供，2026.01.19）

接著何欣純看著台下的盧秀燕，意有所指地說：「行銷城市真的不是只有靠廣告宣傳，還是必須要腳踏實地去做，才能夠在廣告宣傳公關的手法之下，讓台中這個城市大放異彩、所有市民都能享有城市的紅利。」她指出中央執政的經濟成果由全民共享，蔡英文、賴兩任總統都有發現金，未來可以的話「我也希望由我來普發現金，讓所有台中市的市民可以共享經濟成果」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

江啟臣、楊瓊瓔協調破裂！藍小雞憂內耗 白營決定走自己的路

姐弟之爭越演越烈！楊瓊瓔控假民調 曝5月提名說法出自江啟臣

台中最新民調曝光！江啟臣一馬當先 何欣純：像刻意衝楊瓊瓔來的