何欣純當面喊「我來普發現金」 盧秀燕微笑不語

台中市長盧秀燕昨(19)日出席民進黨議會黨團幹部交接典禮，要選市長的立委何欣純致詞時，當面向盧秀燕喊話，未來如果由她執政，就由她來普發現金，盧秀燕當下只有微笑以對， 今 (20)日記者追問這個問題，她全程保持沉默不發一語，綠營議員認為是否支持普發現金，盧秀燕應該公開表態、說明原因，而不是一再迴避。

民進黨立委何欣純19日中午出席，民進黨台中市議會黨團舉辦幹部交接典禮，當面向市長盧秀燕喊話由她來普發現金，盧秀燕當下只有微笑以對，事後兩人雙手緊握相互寒暄。

隔天20日上午，盧秀燕開完市政會議，記者再度確認盧秀燕的看法，記者說：「何欣純委員說普發現金你怎麼看。」盧秀燕從會議室走回市長室，聽到問題沒有停下腳步沒有回應，甚至整路都沒有回頭，全程保持沉默。

對於這個議題盧秀燕顯得低調，剛上任的議會總召周永鴻認為，台中市是中部地區財政最好的縣市，普發現金的議題不管盧秀燕是否同意，都應該公開表態。

民進黨台中市議會總召周永鴻說：「長期以來盧秀燕市長都是地方請客中央買單慷中央之慨，即便不願意也應該把理由說清楚。」周永鴻認為，普發現金的議題，適不適合該怎麼發，發放的標準與對象，這是公共政策都可以理性討論，呼籲盧秀燕應該跟市民說清楚，而不是避而不答。

