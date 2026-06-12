何欣純競選官網上線 邀民眾參與市政討論
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
民進黨台中市長候選人、立委何欣純競選官方網站近日試營運上線，把亮眼政績、未來政策、活動預告、最新消息、影片專區及市民意見專區整合成一站式平台，也讓市民能透過官網提出意見，一起參與未來台中的市政討論；何欣純今（12）日也宣告，2026台中隊成軍準備好了，未來的市府做實事帶領市政創新，議員也會同欣推動台中向前行。
何欣純表示，這次官網試營運，希望讓市民更方便認識何欣純，也更完整看見六星市政168的城市藍圖。台中要成為一座世界產業核心、生活首選之都，也用8大安心回應市民日常生活中最關心的治安、公安、道安、校安、食安、職安、住安與資安，讓台中不只產業強，也要生活好、城市安心。
何欣純說，官網也羅列過去她在交通建設、水利工程、產業文化、民生福利與公共安全等面向的努力，包括捷運路網、台鐵海線雙軌化、爭取台74線匝道、TPASS月票、通學步道、人本環境、水利防災、軟體園區等內容，讓市民可以一次看見何欣純從中央到地方，持續為台中爭取建設、解決問題的軌跡。
何欣純指出，近日網路聲量超車競爭對手出現變化致使討論熱度增溫，她會把政策做生活感的語言表達，及用行動力持續爭取認同，讓台中人在意的問題可以被聽見被解決。
「台中是大家共同生活的城市，未來的台中也應該由市民一起參與、想像、打造。」何欣純補充，網路聲量上揚同時，官網也設置市民意見專區「貼近你的欣」，歡迎市民提出對台中未來的想法，不論是交通、育兒、就學、產業、環境、青年、長照或地方建設，都是她與團隊要傾聽及思考的市政方向。
照片來源：何欣純辦公室提供
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