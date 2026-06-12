何欣純競選官網試營運 拋「六星市政168」藍圖 設「貼近你的欣」專區

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何欣純競選官網上試營運，象徵台中隊成員個個都到位。 圖：何欣純辦公室/提供

[Newtalk新聞] 台中市長候選人何欣純的競選官方網站近已開始試營運，採一站式平台設計，首度全面整合亮眼政績、未來政策、活動預告、最新消息、影片專區及市民意見專區。何欣純藉此向外界宣告：「2026台中隊成軍準備好了！」未來將以做實事的態度帶領市政創新，並攜手議員共同推動台中向前行。

何欣純表示，此次官網試營運，除了要讓市民朋友更方便、深入地認識她，更重要的是完整呈現「六星市政168」的城市藍圖。她強調，未來的台中必須是一座「世界產業核心」與「生活首選之都」，將透過六星市政全力推動社福、新創與區域發展大步走。

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此外，針對市民日常生活中最切身、最關心的痛點，何欣純提出「八大安心」政策全面回應，構築守護台中市民的防護網：分別是治安、公安、道安、校安、食安、職安、住安與資安，讓台中不只產業強，也要生活好、城市安心。

何欣純指出，官網中詳細羅列了她過去在交通建設、水利工程、產業文化、民生福利與公共安全等面向的努力與成果。包含市民有感的捷運路網規劃、台鐵海線雙軌化、爭取台74線匝道、TPASS通勤月票、通學步道、人本環境優化、水利防災建設以及台中軟體園區等豐富內容。

「這些都是我持續為台中爭取建設、解決問題的扎實軌跡。」何欣純表示，透過一站式平台，市民可以一次看見她從中央到地方，累積多年、說到做到的執行力。

針對近日網路聲量超車競爭對手、討論熱度顯著增溫的現象，何欣純展現高度自信。她強調，未來會持續用「行動力」爭取選民認同，並將嚴肅的政策轉化為「具有生活感的語言」表達，讓台中人在意的問題真正被聽見、被解決。

為落實雙向溝通，官網特別設置了市民意見專區「貼近你的欣」。何欣純誠摯邀請市民朋友上網留下對台中未來的想法，不論是交通、育兒、就學、產業、環境、青年、長照或地方建設，「只要是市民在乎的事，都是何欣純團隊傾聽與思考的市政方向。」

何欣純呼籲：「台中是大家共同生活的城市，未來的台中也應該由市民一起參與、一起想像、一起打造！」歡迎市民朋友踴躍登入官方網站，掌握團隊最新動態與政策，攜手打造欣欣向榮的大台中。何欣純官方網站（https://a-chun.tw/），共同打造欣欣向榮的大台中。

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