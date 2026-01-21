何欣純要普發現金！盧秀燕再喊窮說不發 藍綠小雞各說各話

何欣純掀起普發現金話題，盧秀燕再次喊窮，藍綠的市議員周永鴻及參選人許育璿也加入戰局。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 立委何欣純日前當著台中市長盧秀燕的面強調當選後發普發現金，盧秀燕今（21）日面對議員質詢，再次以「沒錢」為由推託。民進黨團總召周永鴻舉免費營養午餐為例，「不要等到江啟臣都喊出當選普發現金」，才急忙轉彎。力挺江啟臣的市議員參選人許育璿說：「呼籲選民看清口號背後的財政危機。」

盧秀燕在議會面對市議員的質詢時指出，有錢誰不想發？如果有錢就想發，115年度已開始，中央減少對台中市的補助157億，而國民黨版的財劃法，台中市還可以增加幾百億，但中央目前不執行，今年還要供應免費營養午餐，如果按照國民黨財劃法，台中市政府增加幾百億可能有機會，但來回少三四百億，正為財源發愁。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻說，過去民進黨團爭取台中學童營養午餐免費，盧市長也喊沒錢，台北市長蔣萬安一宣布市府就有錢做了；民進黨團去年就正式提案普發現金，當時卻遭國民黨與民眾黨以「財政困難」為由封殺，如今藍白見風向不對才回頭蹭議題，根本是雙標作秀。

周永鴻呼籲，既然市府透過賣地與罰款收入頗豐，就應該直接回饋給市民。請盧秀燕市長展現魄力，想做就盡快處理，不要像營養午餐一樣，非要看別人的動作才敢跟進；更不要等到連同黨的江啟臣都喊出「當選普發現金」，才急忙轉彎說要發。

國民黨台中市議員參選人許育璿抨擊，直指何欣純是「詐騙式政見」，跟中央的普發一萬邏輯完全不同，完全無視台中市財政現況與長遠發展。許育璿強調，地方型政治人物應扮演「城市CEO」為民開源，而非成為「散財童子」透支未來，呼籲選民看清口號背後的財政危機。

「建設是台中人自掏腰包，中央不僅沒給錢，還公然說謊蹭建設！」許育璿質問何欣純候選人：面對黨內高層公然抹殺市府努力，身為市長參選人竟選擇沈默，甚至提出普發現金這種「斷頭式支出」，難道是要讓台中財政走向空轉？

