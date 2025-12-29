何欣純設市政辦公室承諾「好政策會延續」點名這兩個要改進

民進黨提名2026台中市長參選人立法委員何欣純，29日成立「市政辦公室」。（馮惠宜攝）

民進黨提名2026台中市長參選人立法委員何欣純，29日成立「市政辦公室」。（馮惠宜攝）

民進黨提名2026台中市長參選人立法委員何欣純，29日至南屯萬和宮參香祈福。（馮惠宜攝）

民進黨提名2026台中市長參選人立法委員何欣純，29日成立全國首創的「市政辦公室」，正式開啟政見開箱旅程。面對現任市長盧秀燕引以為傲的「媽媽市長」形象，何欣純直言，比起口號，她更在意的是市民生活，並公開承諾上任後「好的政策會延續」，但對於成效存疑或缺乏評估的建設，則必須重新檢討精進。

何欣純29日先率台中市議會24名民進黨員到南屯萬和宮參香祈福，隨後即在南屯成立市政辦公室，在媒體詢問現任市長盧秀燕長年形塑的「媽媽市長」品牌時，她表示，市民的生活才是該做的事情，她自己的定位是「市民的市長」。

廣告 廣告

對於前朝政策是否一概推翻的質疑，何欣純明確表態：「好的政策、市民肯定的政策，我會延續」。她舉例，深受長輩支持的「老人健保補助」將會持續推動；而近期討論度高的「全民野餐日」，因其能促進親子感情、活絡地方綠地與經濟，她也給予肯定並表示會繼續辦理。

但她也主張部分爭議政策必須「檢討與精進」，並特別提到規畫中的「超巨蛋」，質疑該計畫是否經過專業詳細的評估，尤其是3萬人場館的交通衝擊與未來營運方向。她強調，自己不會「一竿子打翻前朝」，但每一項重大建設都必須仔細評估。

此外，對於現行的「台中購物節」以及「物調券」，何欣純認為市民心中已有公斷，該政策需要改進，未來她將提出更具正向影響力的政策來取代現狀。何欣純最後強調，市政辦公室將成為她對市民的承諾平台，未來會一一端出「政策牛肉」，邀請市民共同參與。

當媒體詢問「藍白合」是否會成為其選情的壓力？何欣純回應，藍白合不合是「政黨的事」，她將以更積極、開闊的心胸爭取市民信任，強調「市民的認同才是重中之重」。何欣純坦言，藍白合從過去到現在是「不用否定的事實」。然而，她認為這不應被視為壓力，因為政治的本質應回歸服務與治理。她強調，與其糾結於政黨間的利益交換，她選擇將重心放在與市民的溝通，「藍白合不合，那是他們政黨的事情，對我來講最重要的事情就是市民對我的信任、市民對我的肯定」。

【看原文連結】