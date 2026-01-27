何欣純說選址有疑慮 台中超巨蛋仍依計畫招商 500億元刷新紀錄
[Newtalk新聞] 儘管綠營對台中超巨蛋選址有不同意見，民進黨市長候選人何欣純更公開說若當選會再審慎評估，不過台中市政府已經公布「台中市運動產業園區民間自行規劃參與新建營運移轉(BOT)案」，招商公告期間自即日起至4月27日止，預估投資金額高達約500億元，一舉刷新全國體育建設與運動場館園區開發紀錄，成為台灣規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案件
台中市政府運動局長游志祥表示，該案採民間自行規劃提案BOT模式推動，充分發揮民間投資在效率、彈性與創新整合能力上的優勢，可依市場趨勢與產業需求快速整合資源、加速建設期程，同時有效節省公共建設財政支出，減輕公部門財政負擔。
運動局表示，此案園區招商內容核心為建置具備國際賽事規格的多功能室內棒球場館，結合開放式綠地景觀、公園系統與人本動線設計，打造融合自然環境與城市機能的運動地標空間。除室內棒球場館外，園區亦將規劃完善的周邊服務設施體系，包含運動訓練設施、商業服務空間、餐飲休憩、住宿設施、運動科技應用場域及智慧停車與交通接駁系統，使場館不僅服務賽事與活動需求，更成為全年運作的複合型運動生活園區，形成穩定人流與多元營運模式。
「台中超巨蛋BOT案」不僅是體育場館建設，更是台灣運動產業發展結構轉型的重要引擎。透過龐大的民間投資動能，預期可有效帶動周邊區域經濟發展、促進就業機會成長，並吸引運動科技、智慧管理、數位服務與創新產業進駐，形塑運動產業聚落與創新生態系，推動台中成為台灣運動產業的創新孵化核心城市，提升城市國際能見度與產業競爭力。
運動局說明，運動局未來將持續秉持「公私協力、專業治理、永續經營」核心原則，透過公開透明的招商制度與嚴謹審查機制，攜手民間夥伴共同打造具國際水準的運動產業園區。期盼透過本案正式招商啟動，帶動台中城市機能全面升級，實現運動城市、科技城市與創新城市的整合發展願景，打造兼具公共價值、產業動能與生活品質的「幸福台中」。
