何欣純赴新加坡取經國際會展經濟、銀髮照護 強調台中擁國際競爭優勢

照片來源：何欣純國會辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

台中市長擬參選人、立法委員何欣純今（11）日表示，她應邀赴新加坡參加活動，與亞總、世總等全球各洲、各國台商總會代表交流台中產業「拚經濟」的甘苦談，並走訪新加坡大型展覽會館中心、新加坡國家體育場等設施及運營情形；她也拜會新加坡推動銀髮照護政策的專家學者、及日照關懷等機構，作為台中發展國際會展經濟，以及推動銀髮長者安養照護的借鏡參考。

對於新加坡發展大型會展中心的設施、與營運模式，吸引國際企業與旅客到訪，與全世界同步接軌，何欣純指出，台中也有大型國際會展中心，未來台中「拚經濟」的模式，一定要有更多元、更靈活的思維與執行力。

廣告 廣告

何欣純表示，尤其「MICE」產業結合「會議」(Meeting)、「獎勵旅遊」(Incentive)、「大型國際會議」(Convention)、「展覽活動」(Exhibition)，可以把買家、旅客帶進台中，讓台中的產業、與豐富人文行銷給國際，永續發展台中經濟民生，可以作為台中前進的方向。

此外，何欣純走訪新加坡國家體育場，尤其國際知名天后、天王、天團BLACKPINK、Lady Gaga、火星人布魯諾、泰勒絲、酷玩樂團、Maroon 5、怪奇比莉、U2、防彈少年團等，都已在新加坡舉辦過超大型演唱會。她表示，從軟硬體設施設備、交通接駁疏散動線規劃，以及串聯政府各項資源，創造「演唱會經濟」的籌畫過程，都值得台中借鏡。

有鑑於超高齡社會到來，何欣純特別拜會新加坡大學專家學者及銀髮日照機構、安養及醫療照護等，並以台灣邁向「長照3.0」經驗與新加坡政策交流，從政策制定的發想初衷、到政策落實執行遇到狀況的調整修正，充分交換意見。她說，尤其台灣與新加坡，無論學界、或是銀髮長照產業交流密切，都是彼此學習參考的對象。

何欣純強調，台中具備雄厚的軟硬體實力與完整產業鏈，憑藉好山好水與人情厚度，結合國際會展與演唱會經濟，以及對銀髮長者的細緻照護，台中擁有國際競爭優勢。她表示，盼百工百業欣欣向榮，「台中好、要更好」；只要有心做、方向對，台中民生經濟必能蓬勃暢旺。

照片來源：何欣純國會辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

「行動力爆發」2天掃遍6大市場 陳亭妃：傾聽最真實的台南民意

鄭麗文籲賴清德廢除台獨黨綱 強調中華民國是一中憲法

【文章轉載請註明出處】