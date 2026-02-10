何欣純趕上韓流 一句「台灣感性（대만감성）」打造建國市場

民進黨台中市長提名人何欣純(左)到建國市場向民眾拜年。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨台中市長提名人、立委何欣純上午到東區建國市場，向採買年貨民眾拜年，也發送春聯，何欣純特別提到「台灣感性」，稱韓國人最喜歡來台灣市場，要協助建國市場自治會長蔡官典打造國際觀光「亮點市場」。

相較於國民黨對手市長人選陷入「姐弟爭」僵局，何欣純持續勤走基層，今天(10日)上午8時由台中市議員鄭功進、陳雅惠、江肇國及黃守達陪同，跟隨建國市場自治會長蔡官典腳步走遍建國市場，何欣純說，韓國人最喜歡「台灣感性」，喜歡來台灣市場，要讓建國市場成為韓國觀光客首選「亮點市場」。

「台灣感性」(대만감성)是2025年韓國最熱門搜尋引擎NAVER關鍵字，意指台灣各地充滿在地人文氣息，何欣純說，建國市場是歷史悠久指標市場，民眾在馬年新春前，採買生鮮蔬果，吃的用的還有批發琳瑯滿目，最有資格成為指標性觀光市場。

