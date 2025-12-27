中部中心/徐秘康、林賢明、陳建華 台中報導

代表民進黨參選2026台中市長，立委何欣純，今天（27日）在沙鹿舉辦"青純力"培力營，請來的第一位講者，是立委蔡其昌，綠營宣示團結拚選戰！另外，立法院副院長江啟臣，投票選舉國民黨中央委員後表示，自己已經準備好，對市長選戰"全力一搏"！





台中選戰！何欣純辦培力營蔡其昌相挺 江啟臣全力一搏、楊瓊瓔尊重規劃

藍綠拚2026台中市長。

何欣純開營隊，請來的第一位講者，就是蔡其昌！台中市長候選人何欣純辦公室，27日在沙鹿舉辦了"青純力"培力營，要跟年輕人面對面交流，雖然蔡其昌的題目是"今天不談政治"，但其實，政治無所不在！有媒體詢問，何欣純是否辭掉立委拚選戰？立委何欣純vs.立委蔡其昌：「我們現在還沒想到，未來我們再看如何怎樣再說，可以問問江副院長。」

廣告 廣告





台中選戰！何欣純辦培力營蔡其昌相挺 江啟臣全力一搏、楊瓊瓔尊重規劃

藍綠拚2026台中市長。27日上午，江啟臣到國民黨台中市黨部，投票選中央委員，對於市長選戰，他說已準備好全力一搏！對於國民黨上演楊瓊瓔與江啟臣"姊弟之爭"，何欣純表示，自己先獲得民進黨徵召參選台中市長，就是心無懸念，綠營團結全力拚選戰！





原文出處：台中選戰！何欣純辦培力營蔡其昌相挺 江啟臣全力一搏、楊瓊瓔尊重規劃

更多民視新聞報導

要選台中市長是否辭立院副院長？江啟臣：現在不是談這個的時候

法國茶葉大賽遭中國鬧場 何欣純力挺梨山百年茶農

攻2026！何欣純玩諧音哏 ＂心存＂大台中搶曝光

