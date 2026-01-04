何欣純辦欣欣向榮座談會 傾聽中市民意轉為政見

（中央社記者蘇木春台中4日電）參選台中市長的民進黨籍立委何欣純，今天辦「欣欣向榮」首場座談會。她表示，盼走入基層，聽取民意心聲，化為未來政見考量依據，將持續透過座談會累積台中願景，與市民互動。

座談會今天在西區昇平福德祠舉辦，民進黨籍市議員陳雅惠、江肇國與西區昇平里里長蕭行凱等人皆出席。

何欣純會中表示，最重要的是她希望走入基層，聽取民意心聲，把人民的心聲，對市政的期望，化為未來政見的考量依據。

對於政見，她說，若有機會當選服務，將逐一落實3項政策。第一，持續推動老人健保補助，減輕家庭及年輕世代的負擔；第二，敬老愛心卡要更好用、更多元，讓長者日常生活的交通移動、就醫與各項使用更加便利；第三，若台中市政府有財力有盈餘、也獲市議會支持，將推動普發現金分紅給市民。

何欣純提到，「欣欣向榮」座談會未來會累積大台中願景，將持續透過座談會與多元活動與市民互動，讓市民看見一個願意傾聽、能提出解方、也有執行力的團隊。（編輯：李錫璋）1150104