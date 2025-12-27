中部中心/林賢明 台中報導

代表民進黨參選2026台中市長，立委何欣純，今天（27日）在沙鹿舉辦"青純力"培力營，與年輕朋友面對面交流，請來的第一位講者，是立委、中職會長蔡其昌，從棒球花絮談到城市的運動政策，綠營宣示團結拚選戰！





何欣純辦"青純力"培力營! 首講邀蔡其昌談運動城市

何欣純辦培力營邀蔡其昌演講。(圖/林賢明攝)

這個畫面，有點趣味，何欣純宣布營隊開訓，蔡其昌讚聲、拍拍手，而蔡其昌上台演講，ㄟ，台下邊聽邊做筆記的，也包括何欣純！何欣純代表民進黨參選台中市長，27日台中市長候選人何欣純辦公室，在沙鹿舉辦了"青純力"培力營，要跟年輕人面對面交流，聽一聽彼此的想法，邀請第一位講者，是中職會長、立委蔡其昌，雖然題目是"今天不談政治"，但其實，政治無所不在，影響著每個人的生活！從棒球，談到公共事務，不管選舉或政治，就都是社會參與的一部分，未來的台中市長選戰，蔡其昌會擔任什麼角色？兩人都只露這麼一點口風！

廣告 廣告

何欣純辦"青純力"培力營! 首講邀蔡其昌談運動城市

何欣純辦培力營邀蔡其昌演講。(圖/林賢明攝)對於國民黨上演楊瓊瓔與江啟臣"姊弟之爭"，何欣純表示，這是國民黨內部家務事，自己不便評論，自己先獲得民進黨徵召參選台中市長，就是心無懸念，綠營團結全力拚選戰！





原文出處：何欣純辦"青純力"培力營! 首講邀蔡其昌談運動城市

更多民視新聞報導

要選台中市長是否辭立院副院長？江啟臣：現在不是談這個的時候

法國茶葉大賽遭中國鬧場 何欣純力挺梨山百年茶農

攻2026！何欣純玩諧音哏 ＂心存＂大台中搶曝光

