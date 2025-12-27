何欣純辭立委拚台中市長選戰？蔡其昌：先問江啟臣

立委何欣純(右)與蔡其昌，參加「台中青純力培力營」受訪。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕民進黨立委何欣純將代表民進黨參選下屆台中市長，她今日參加「台中青純力培力營」受訪，針對是否辭掉立委拚選戰一事表示，目前還未想到這問題，在旁的蔡其昌則要記者先去問立法院副院長江啟臣。

至於國民黨江啟臣與楊瓊瓔兩人皆表態有意參選台中市長，台中市長盧秀燕明顯支持江啟臣一事，何欣純表示，這是國民黨內部家務事，自己不便評論，自己先獲得民進黨徵召參選台中市長，就是心無懸念拚選戰，讓市民能夠信任她，一定能獲得市民肯定，進軍台中市府，為大台中市民服務。

