何欣純選市長 林德宇拚議員連任 合推看板「純德好！

何欣純與林德宇合體看板強調「欣好市長 純德好！」 圖：台中市議員林德宇/提供

[Newtalk新聞] 民進黨台中市議員林德宇近日推出首波與民進黨提名台中市長候選人何欣純的合體看板，強調「欣好市長、純德好！」議員林德宇說，2026台中市長必將是新人選，市民盼望的市長不只是新市長，更要是好市長、純市長，純粹認真做好每件市政工作，市長最佳人選就是何欣純！

林德宇推出的首波市長議員競選聯合看板，巧妙地把何欣純與林德宇兩人的姓名排列組合，「欣好市長、純德好！」取其寓意更順口好讀，加深選民對何欣純競選市長、林德宇力拚議員連任的印象。

林德宇說，議員第13選區大里霧峰是何欣純的從政發跡，她長期深耕深基層，歷經民意洗禮，選票數及得票率持續增加創新高，顯見她的高支持度是來自她貼近民意，認真做事，與市民同在。

林德宇說，「欣好市長」代表的是對下屆市長的期許，市長不僅要做好市政工作，更要讓大台中欣欣向榮！何欣純過去在屯區的好表現，就是未來要治理市政，帶領台中的最佳保證。

林德宇說，市長勝選、議員也要高票連任，他長年和何欣純是聯合服務團隊，攜手合作推動大里霧峰多項建設，包括台74十九甲匝道、國中小學生活動中心、旱溪排水及中興大排整治等，「純德好」是對自己的期許也是鄉親們的肯定。

林德宇強調，他會繼續認真打拚，全力爭取議員連任，懇請鄉親繼續支持，未來他和何欣純同心打拚市政，建設大里霧峰！

