何欣純開箱市政辦公室 江啟臣跨對手本命區辦活動

由民進黨提名參選台中市長的立委何欣純，今(29)日上午在南屯區開箱她的市政辦公室，強調未來這裡除了是她公布政見的地點，也會規劃各類親子活動讓民眾參加。至於國民黨目前由誰參選台中市長還在協調當中，日前宣布要爭取黨內提名的立委江啟臣，上個周末特別在何欣純的選區太平區辦耶誕嘉年華，試圖要提高當地民眾支持度的意味濃厚。

台中市長參選人(民)何欣純說：「優先要來帶給市民安心、安全。」民進黨提名的台中市長候選人何欣純，活動頻頻，29日正式在台中南屯區，開箱她的市政辦公室，強調這個還不是她的競選總部，而是她未來要發表政策、政見的地方。

台中市長參選人(民)何欣純說：「這個市政辦公室是一個對市民開放的空間，所以在這裡面，當然是未來對市政的藍圖，還有政策、政見的行程，都會在這裡向市民一一公布。」

不少綠營議員都到場力挺，而這個地方除了要講未來選市長的政見，何欣純說，這裡也是市民能共同來參與的親子空間，未來會陸續規劃手做課程文化跟演講，等等的一系列活動，但不只何欣純開始佈局市長選戰，同樣宣布要爭取提名的國民黨立委江啟臣，上個周末也特別舉辦耶誕活動，地點就選在何欣純的立委選區，台中市太平區。

中市長擬參選人(國)江啟臣說：「其實大家都是滿急的，我們希望黨中央，黨部能加快協調的腳步，讓大家有足夠充分的時間來準備。」

江啟臣呼籲黨中央要加快協調進度，畢竟2026大選剩下不到一年，對手已經開始加緊腳步準備，就連台中市長盧秀燕，29日也到太平區出席全新的托嬰中心開幕，接連選在何欣純的本命區辦活動，讓市長選戰的煙硝味也越來越濃厚。

