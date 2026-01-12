何欣純預告端政策牛肉爭支持 江啟臣、楊瓊瓔續等16日協調 5

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

2026台中市長選情升溫，國民黨則將在16日協調立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔由誰出線，民進黨早定立委何欣純為一尊。何欣純表示，目前還沒看到國民黨提名辦法，是否循黨內民主程序目前並不清楚，她還是按照自己步伐，將端出政策牛肉，「有信心一定贏」。

何欣純說，民進黨早早提名她成為市長候選人，及早佈局傾聽真實基層人民聲音，這是她施政最大靠山與政策牛肉來源。

「市民給我很大鼓勵聲量越來越大，一定有信心一定贏。」何欣純強調，將更積極走入基層爭取市民夥伴認同，當選市長後為大家服務邁向欣欣向榮大台中。

江啟臣周末接連在台中勤跑行程，連兩日在大甲鎮瀾宮、水湳市場發春聯、接著出席「北台中家扶大團圓活動」，傍晚參與2026台中市十大伴手禮頒獎典禮，兩度與楊瓊瓔同台。

江啟臣表示，台中不只會做出好產品，也很會表心意。未來，這些來自台中的好禮，不只在台灣被看見，更將走向國際，讓世界透過一份伴手禮，認識台中、記住台中、愛上台中。產業夥伴也已準備好，協助品牌走出去，讓「Taichung Way」成為全球共通的品質語言。

楊瓊瓔表示，她深知要把這些好物推向國際，不能單打獨鬥。她的目標很明確，結合觀光與慶典經濟，讓台中好禮成為國際指定贈禮，支持像川咖啡這樣的青創團隊，以及鄭記油蔥酥這樣的百年老店，讓創新與傳承並進。

楊瓊瓔認為，未來的台中，不只有高科技的硬實力，更有這些暖入人心的軟實力。她強調自己「準備好了」，將接棒這份榮耀，帶著台中的美好，行銷到全世界！

照片來源：取自何欣純臉書、台中市政府提供

