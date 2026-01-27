何欣純預約大學為城市智庫 打造學術大聯盟守護台中

「台灣國立大學系統」27日盛大舉行15校擴大合作典禮。（馮惠宜攝）

「台灣國立大學系統」27日盛大舉行15校擴大合作典禮，已獲民進黨提名參選台中市長的立委何欣純受邀出席，她將該系統比喻為學術界「大聯盟」，更拋出「大學即城市治理智庫」願景，強調未來若入主市府，將借重學研能量守護台中，讓教授成為最倚重的「最佳顧問」。

何欣純致詞時引用棒球術語，形容15校跨域共榮的盛會宛如學術大聯盟。她指出，面對氣候變遷、糧食危機及ESG等複雜挑戰，傳統分科教育的「專才」已不足應付，台灣急需具備多樣化背景的「斜槓人才」。她強調「邁向國際化之前要先在地化」，這15所大學集結成在地且國際的平台，不僅互相拉抬資源，更能發揮學術最大效益，讓學子具備更強競爭力。

身為台中在地民代，何欣純感性表示，「一座好的大學不單是培養人才，更會守護其在地城市」。她以中興大學與台中的連結為例，強調人才、文化歷史與社會資源是成就城市的無形資產。她當場向校長與專家學者喊話，表達其治理藍圖：若有機會成為市長，希望能將豐富的學術資源轉化為「城市治理的智庫」，作為未來治理台中的強力後盾。

