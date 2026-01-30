何欣純「吉馬有春」春聯＋文創斗方出爐 索取點遍地開花

民進黨台中市長參選人、立委何欣純推出「吉馬有春」主題春聯，以及3款「新春文創斗方組」，即日起歡迎索取。（何欣純提供）

農曆春節將屆，春聯是最受家戶歡迎的小物，民進黨台中市長參選人、立委何欣純推出「吉馬有春」主題春聯，以及3款「新春文創斗方組」，大玩諧音梗，不僅趣味十足，更是滿載何欣純的祝福。民眾即日起可至何欣純服務處索取，另黨籍議員服務處也同步提供，索取點遍地開花，讓民眾免於奔波就能沾喜氣。

何欣純表示，今年春聯以「吉馬有春」為題，字面簡單好懂，也蘊含諧音巧思。除了傳統春聯外，「2026這馬（tsit-má）都有何欣純！」斗方則延續春聯概念，搭配「馬上加欣」、「純金多」等吉祥語，象徵新的一年工作順利、生活加分，也祝福好運、事業、財富與健康存真多。

何欣純說，今年特別推出3款「新春文創斗方組」，以吉祥如意的諧音梗為主軸，結合趣味與創意，希望用「滿滿欣意」祝福大家開心過好年。斗方設計輕巧活潑，適合張貼於家中或工作空間，讓新年祝福融入日常生活。

何欣純提到，除大里、太平服務處及市政辦公室可索取春聯與斗方外，也與民進黨24位市議員聯名推出春聯，於各議員服務處同步提供。她並預告，明天將走入山城傳統市場，向採買的市民好朋友與攤商拜年，並於現場發送春聯與斗方，與大家一起分享新年的祝福與喜氣。

何欣純自去年10月投入選戰後，馬不停蹄勤走基層，不僅周末走攤滿檔，平日也積極與市民搏感情，尤其農曆春節前，各大傳統市場人潮眾多，是拜票的最佳地點，何欣純將聯合地方議員，將觸角深入全市各選區，展現戰鬥力。

