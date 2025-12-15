何欣純：辭立法院副院長可能是江啟臣不敢表態選市長因素之一

圖說：江啟臣若獲國民黨提名是否應在初選後辭掉立法院副院長？立委何欣純說，這可能是江啟臣不敢表態的考慮因素之一。（記者鍾麗如攝）

針對立法院副院長江啟臣宣布參選台中市長，市長盧秀燕今天說出六字箴言，「很好、恭喜、加油」。另，面對媒體詢問江啟臣若獲國民黨提名是否應在初選後辭掉立法院副院長，民進黨立委何欣純說，這可能是江啟臣一直想選市長，卻不敢公開表態的考慮因素之一；因為一旦進入初選，就沒有所謂副院長的超然公正性，國民黨內部會不會也有人喊話要江啟臣辭職？

繼國民黨立委楊瓊瓔宣布參選台中市長後，也被外界點名為熱門市長參選人選的江啟臣，十四日終於宣布參選台中市長；如果楊、江兩人都堅持參選到底，國民黨勢必要辦初選。至於民進黨方面，則是確定徵召何欣純出征，力拼將台中市「由藍天變綠地」。

對於國民黨的初選，何欣純說，她會告訴支持者，接到民調電話就如實地表達自己的意見，她尊重選民個人的選擇及說法。

針對目前檯面上的市長參選人都來自原縣區，以及如何在原市區佈局？何欣純說，她的選區在屯區（大里、太平區），本來就鄰近市區；因此，對她來說，市區並不陌生，加上交通便利，她已積極展開市區的各項行程，如：拜訪里長、選民及參與市區的社團活動等，也會陸續舉辦親子、文化、藝文等相關活動。

何欣純表示，她的市政辦公室，階段性選址在南屯區，將於十二月底對外開箱，歡迎市民朋友來走走逛逛，瞭解她對台中市政的願景。

何欣純話鋒一轉地說，楊瓊瓔宣布參選市長後，江啟臣可能感受到壓力，外界都在揣測江啟臣為什麼一直不公開表態，可能是在等徵召！且一旦進入初選，期許國民黨是公開民主的機制。