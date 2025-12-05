何沒禁臉書？林月琴曝小紅書「遭禁」關鍵原因

政治中心／李明融報導

內政部昨天（4日）發出公告指出，因小紅書未依法規設置法律代表人，且不配合台灣打詐措施，因此實施暫時停止解析、限制接取一年。消息曝光後，引發各大討論，許多人不解為何詐騙更多的臉書平台卻沒有遭禁？對此，民進黨立委林月琴今天（5日）點出背後關鍵原因，她指出政府沒辦法對小紅書開罰，因為他不理會台灣政府，「一直都不願意配合台灣的法律」。

同樣因「打詐」遭罰千萬⋯為何沒禁臉書？林月琴曝：因小紅書不配合台灣法律

林月琴點書臉書和小紅書的差別，直指小紅書一直不配合台灣法律。（圖／民視新聞網）林月琴表示，針對小紅書遭禁，其他平台卻沒事，她解釋批評者忽略真正核心問題，將政策淪為嘲諷攻擊，顯見其對資安風險缺乏理解，政府並非因小紅書屬於中國背景，或詐騙規模大小而採取限制措施，而是小紅書長期拒絕配合台灣法令要求，包含不提供聯絡窗口、不回覆主管機關要求說明，也沒有在台法人，使政府無從啟動法律責任，她以臉書為例，過去因為不符合法規遭裁罰超過千萬元，若同樣情況發生在小紅書身上「台灣政府無法裁罰、無法要求改善，更無法保障受害民眾權益」。

廣告 廣告

同樣因「打詐」遭罰千萬⋯為何沒禁臉書？林月琴曝：因小紅書不配合台灣法律

林月琴痛批在野用嘲諷的語氣嘲笑民進黨政府，忽略中國社群平台背後潛在的風險。（圖／翻攝自林月琴臉書）

林月琴直言，在野黨論調十分荒謬，因為根本不知道問題嚴重性在哪，儘管小紅書並非國內最多詐騙的平台，但就是因為該平台不配合台灣法律，只要使用者被詐騙時，政府就無法處置小紅書，「結果在野黨議員、名嘴，卻用嘲諷的語氣嘲笑民進黨政府什麼時候禁臉書」，林月琴也說中國的社群平台一直都有違法蒐集各資，回傳到中國的疑慮，而這次小紅書更是一次違反資安檢驗超過15項，這次內政部禁小紅書1年，也是希望這段時間該平台能配合台灣政府規定、遵守法令，「小紅書如果願意配合，一年後就可能恢復，政府努力在做、在野卻一直說風涼話，到底誰能不憤怒？」。

原文出處：同樣因「打詐」遭罰千萬⋯為何沒禁臉書？林月琴曝：因小紅書不配合台灣法律

更多民視新聞報導

陳水扁讚「他」破魔咒特質！預言2026藍綠大選終局

中國官媒「幫中配爭取參政權」！王丹一句話反酸中共

韓電子入境卡系統顯示「中國台灣」！外交部回應了

