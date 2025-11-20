何淑萍促活化深美地區 建複合大樓

深美地區人口發展迅速，市議員何淑萍建議信義消防分隊空地建複合大樓並納入停車，解決民生問題，(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆市信義區深美地區人口迅速發展，停車位難求，市議員何淑萍二十日施政總質詢建議，將信義消防分隊旁空地，分屬市場，停車用地，興建成複合式大樓，有潛力發展成為基隆第二美食商業中心，並規畫容納停車，創造雙贏，市長謝國樑允諾下周安排會勘，由都更專案辦公室初步評估。

何淑萍說，深美國小旁信義區消防分隊旁空地，一邊是停車場用地，一邊是市場用地，現況停車沒收費，停放車輛也有限，旁邊則是深美公車分站，土地使用不符經濟效益；她說，深美國小周邊現在已住戶林立，人口成長迅速，有民眾反映，搬到此處二、三十年，為何市府沒有設法將兩塊地整合蓋複合式大樓。

何淑萍指出，深美分站與空地可以和台北轉運站也一樣，下面公車站，市場用地可以做超市、美食街，現在銀髮族多，可以做長照，深美國小有托育中心，用促參方式市府規劃，業者經營，相信市長招商能力可行。

市長謝國樑對深美活化提議表示贊同，下周到現場看一下，先釐清空地所有權歸屬及使用分區，看完後如何綜合發展會有比較清楚的想法。他說，現在信義區長也來自新北市城鄉局，方向定了後續就可由區公所推動管理。

何淑萍認為該處非常有潛力發展成基隆的第二商業美食中心，因為毗鄰中正區生活圈，規劃多功能複合式大樓，可以解決停車，商業空間還有公共設施周邊問題，創造雙贏。

秘書長方定安對消防信義分隊空地活化案，指出基隆有很多類似土地，先去看基地，盤點土地權屬、周邊現況，如可行直接由專案辦公室接手從都更角度看未來導入，先盤點，提出初步可行性規劃，若可行就積極推動，帶動周邊發展。