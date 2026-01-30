何淑萍爭取擋土牆美化 2月開工

深澳國小對面擋土牆牆面掉漆，市議員何淑萍爭取美化並重地方特色。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

基隆山多、擋土牆也多，許多主要幹道擋土牆彩繪經過十幾年，因潮濕日曬掉漆骯髒。議員何淑萍爭取「深澳坑路一一八號周邊擋土牆美化工程」去年底順利決標，將於今年二月開工；日前召開施工前說明會，設計圖案參考地方風情為特色，讓基隆更有溫度。

何淑萍剛爭取東明社區二十幾年牆面美化，持續追蹤「深澳坑路一一八號周邊擋土牆美化工程」。該路段車流量大，是瑞芳地區進出基隆要徑，該片擋土牆美化本來採當年流行的保麗龍星座造型外噴漆，長年下來因基隆多雨潮濕，且擋土牆本身排水孔雨漬流過、掉漆骯髒。

近年深澳坑大型集合住宅激增，何淑萍邀請深美國小校長陳建文、孝深里長郭姵萱集思廣益，爭取都發處經費支持，於去年底發包、今年二月開工，工期七十五個日曆天。

日前召開施工前說明會，何淑萍要求安全與美觀都要到位，希望環境美化不只是塗鴉，更是生活品質的提升。里民關心的設計圖案將參考地方特色擬定進行討論，符合在地學校及早期深澳坑地區礦工生活的風土情等；同時，施工期間必須確保學童與行人的安全動線。施工品質務必嚴格執行安全衛生管理，降低對居民日常生活的干擾。