何清漣專欄：愛潑斯坦文件指向美國法外之地的黑暗入口

愛潑斯坦的人際網路廣布人類社會的金字塔頂端，而他們都很喜歡愛潑斯坦為他們提供的各種服務。（美聯社）



2026年1月30日公佈的「最後一批」主要檔案，包括超過350萬頁檔、2000段影片和18萬張圖片，進一步揭示了愛潑斯坦與西方國家眾多政商名流（包括美國前任、現任總統在內）的深層聯繫，灼人的火焰已燃燒至英倫與斯堪的納維亞半島，但事件遠未完結。最受質疑的是司法部共識別出600萬頁相關檔，卻只公佈了約350萬頁，剩餘檔因何要被扣留？前CIA高層特工 Patrick Byrne 做客 Alex Jones，乾脆直搗黃龍：「公佈的只是乾淨的一半，還有300萬份檔沒有放出來——你覺得裡面會是什麼？！「 其次則是關於透明度，因為公佈的檔有550頁被完全塗黑，大量檔仍被加密或過度刪減，國會與政府之間關於「完全透明」的拉鋸戰極可能還會持續。不過，已經公佈的檔已經讓人看到這是一個指向通往美國法外之地的巨大黑暗入口。

各國精英為何喜歡愛潑斯坦？

任何個人要想從浩瀚的愛潑斯坦文件中梳理出他那龐大人際交往的類別及緣由，非常艱難，好在美國媒體比較勤奮。2月6日《華爾街日報》在《別理會：愛潑斯坦被定罪後，名流親友團如何為其解懷？》一文中，重點揭露美歐精英權貴的虛偽：一眾與愛潑斯坦有過來往的權貴堅稱，他們對愛潑斯坦罪行的真實性質一無所知。但最近曝光的私人通信卻揭示了另一番景象：喬姆斯基等政商學界名人曾主動安慰他，並把他塑造成一個受害者。其中列舉的名人不完全名單如下：

但這篇文章卻在無意中揭露了喬姆斯基維持朋友圈的金鑰：根據「朋友們」的需要投其所好（以下未標注出處的來自此文）。

對於科技界、文化界名人，愛潑斯坦扮演的是慨然解囊者。心理學家斯蒂芬·科斯林（Stephen Kosslyn）曾在1998年至2002年間收到愛潑斯坦20萬美元的捐款。愛潑斯坦曾向這位前麻省理工學院（MIT）教授轉帳約27萬美元（2018年），由此不難理解為何會有那麼多諾貝爾獎得主盡入愛潑斯坦「彀中」。不少在學術機構任職的學術科技精英既需要為機構籌資，也需要為自家籌款，哈佛大學前校長、前美國財長薩默斯就是在好朋友愛潑斯坦這裡公私兼顧，在擔任哈佛校長期間（2001-2006），曾獲愛潑斯坦向哈佛及其附屬項目捐贈了逾900萬美元；2016年為妻子埃麗莎·紐（Elisa New）運營的Verse Video Education「專案從愛潑斯坦處獲捐贈 11萬美元」。

對於身家豐厚的富豪與政客，愛潑斯坦則提供另一種滿足。2013年9月，英國億萬富翁理查·布蘭森（Richard Branson）在尼克爾島接待愛潑斯坦後致信寫道：「昨天見到你真高興。水上運動部的年輕人們至今仍在津津樂道！隨時歡迎你來。記得帶上你的『後宮』」！「後宮」當然是指愛潑斯坦擁有的性資源。這些富翁本身並不缺少性資源，他們在意的是罔顧人類社會道德倫理、規則之外的性放縱。類似這種情況的高端人士不少，英國的安德魯王子、比爾·蓋茨只是其中兩個最有名的人物。

從政要那裡獲得情報源。英國前內閣大臣、前駐美大使彼得·曼德爾森（Peter Mandelson）長期捲入傑佛瑞·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞。隨著 2025 年底至 2026 年初大量愛潑斯坦相關檔案的披露，其牽涉其中的細節進一步曝光，引發了嚴峻的政治與法律後果。美國司法部官員正在起草傳票，要求其就與愛潑斯坦的資金往來作證，這些資金往來與財務關聯包括直接打款、學費資助以及旅行資助等。曼德爾森的回報則是洩露敏感政府資訊，披露的郵件顯示，曼德爾森在擔任英國商務大臣期間，疑似利用公職向愛潑斯坦提供市場敏感資訊：比如2009 年，曼德爾森與愛潑斯坦討論了政府針對銀行家獎金徵收懲罰性稅收的計畫，並建議摩根大通首席執行官傑米·戴蒙（Jamie Dimon）「適度威脅」當時的財相阿利斯泰爾·達林（Alistair Darling）以修改政策。2010 年，在歐盟正式宣佈 5000 億歐元歐元區救助計畫前幾小時，曼德爾森提前向愛潑斯坦發送了相關預警資訊。

愛潑斯坦的兩處縱欲樂園成了法外之地

愛潑斯坦的人際網路囊括西方政界、王室、科技界、文化界的要人名人，這類人已經居於人類社會的金字塔頂端，但他們都喜歡愛潑斯坦為他們提供的各種服務。他們喜歡的到底是什麼？其實就是在法外之地、人類社會規則之外的縱欲。

為了招待他這些精英朋友，愛潑斯坦花重金建了兩所法外之地，一是當年頗具吸引力、如今臭名昭著的小聖詹姆斯島（Little Saint James），該島面積約在70至78英畝之間，是美屬維爾京群島的一個私人島嶼，愛潑斯坦於1998年購下此島、並在此組織大規模的兒童性交易活動。據當地人稱，愛潑斯坦在2019年被登記為性犯罪者後，仍然繼續將未成年女孩帶到島上。因此，該島又被稱為「愛潑斯坦島」（Epstein Island）、「罪惡之島」（Island of Sin），最響亮的當然是「蘿莉島」（Lolita Island），因為很好地彰顯其涉及未成年少女的性醜聞。這座島本就極易成為法外之地，愛潑斯坦死亡之後，據報導，FBI特工蜂擁至傑佛瑞·愛潑斯坦的私人加勒比島嶼，搜查結果並未對外公佈。

愛潑斯坦位於新墨西哥州的佐羅農場（Zorro Ranch），該莊園是他於1993年從前州長布魯斯·金（ Bruce King）手中購得，占地約 7,500至8,000英畝（約30平方公里），位於聖達菲（Santa Fe）東南約30英里的斯坦利（Stanley）附近。對這座農場的指控包括以下數項：1、性虐待和性交易。多名受害者例如安妮·法默（Annie Farmer）和維吉尼亞·羅伯茨·朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）指控，早在 1996 年她們曾作為未成年「性奴隸」被販運至該農場，指控在佐羅農場遭受愛潑斯坦及其同夥格斯萊恩·麥克斯韋爾的性虐待和性販運。2、「基因種子」計畫。據《紐約時報》2019年7月31日報導，愛潑斯坦曾計畫通過在該農場讓多名女性受孕，用自己的 DNA 「播種人類」（seed the human race）。3、權貴成為農場嘉賓。美國司法部公佈的電子郵件顯示，愛潑斯坦曾邀請一些知名人士，包括作家迪派克·喬普拉（Deepak Chopra）、語言學家諾姆·喬姆斯基（Noam Chomsky）、億萬富翁湯姆·普裡茨克（Tom Pritzker）、以色列前總理埃胡德·巴拉克（Ehud Barak）和電影製片人比爾·西格爾（Bill Sieger），在不同時間前往他的牧場。

愛潑斯坦與該州幾任州長關係密切，曾向比爾·理查森（Bill Richardson， 2003- 2011）與布魯斯·金（Bruce King，1971–1975, 1979–1983，1991–1995擔任三任州長）提供大量政治捐款。最新披露的300萬頁檔顯示，2006年愛潑斯坦在佛羅里達州被定罪後，理查森仍與其安排了至少9次會面，甚至訪問過愛潑斯坦的私人島嶼。

佐羅農場與當地執法部門及政界的關係長期處於「極少干預」與「高度保護」的狀態。儘管受害者（如 Virginia Giuffre）指控在該農場遭受虐待，但聯邦調查局（FBI）曾搜查過其紐約住宅和私人島嶼，卻從未對佐羅農場進行過突擊搜查。聖達菲縣警長辦公室（Santa Fe County Sheriff's Office）在2019年曾證實，在愛潑斯坦案全美爆發前，他們從未對佐羅農場進行過任何刑事調查，儘管當地居民對該農場早有傳聞。

愛潑斯坦生前，聯邦起訴書曾將審查重點放在政府、政治、商業、學術界、科學界和時尚界的名人身上。指控他的人也希望最終能揭示出，這麼多年來愛潑斯坦是如何被允許犯下一系列墮落罪行，以及他的財富、特權和人脈在其中發揮了怎樣的作用。儘管他在獄中的離奇死亡，帶走了很多秘密，但愛潑斯坦檔的存在與公佈，卻成了美國兩黨權鬥的工具，民主黨當政時，是共和黨要求公佈；川普在競選時曾將上任後立即公佈愛潑斯坦檔作為競選承諾，履任後堅持不公佈幾乎導致MAGA內部分裂，瞭解檔內容的民主黨人認為公佈可以打擊共和黨與川普，於是又堅持公佈。如今前後公佈的350萬頁檔，雖然有諸多隱瞞與塗黑，但外界卻已經看到，愛潑斯坦及其朋友們，都沉浸在他們為他們創造的一個就在美國的法外之地，每個人都在享受超越社會規則帶來的邪惡縱欲。

隨著熱心人對300多萬頁檔的逐步解讀，以及美國國會連續舉辦的幾場重要聽證會（包括前總統克林頓夫婦等幾位重要證人在內），這些「愛潑斯坦的朋友們」的證詞，也許會讓外界對這個黑暗深淵的內裡一窺究竟。

※作者為中國湖南邵陽人、作家、中國經濟社會學者。現今流亡美國，曾任職於湖南財經學院、暨南大學和《深圳法制報》報社。長期從事中國當代經濟社會問題研究。著有《中國：潰而不崩》、《中國的陷阱》、《霧鎖中國：中國大陸控制媒體大揭密》等書。