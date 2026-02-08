何清漣專欄：愛潑斯坦文件指向美國法外之地的黑暗入口
2026年1月30日公佈的「最後一批」主要檔案，包括超過350萬頁檔、2000段影片和18萬張圖片，進一步揭示了愛潑斯坦與西方國家眾多政商名流（包括美國前任、現任總統在內）的深層聯繫，灼人的火焰已燃燒至英倫與斯堪的納維亞半島，但事件遠未完結。最受質疑的是司法部共識別出600萬頁相關檔，卻只公佈了約350萬頁，剩餘檔因何要被扣留？前CIA高層特工 Patrick Byrne 做客 Alex Jones，乾脆直搗黃龍：「公佈的只是乾淨的一半，還有300萬份檔沒有放出來——你覺得裡面會是什麼？！「 其次則是關於透明度，因為公佈的檔有550頁被完全塗黑，大量檔仍被加密或過度刪減，國會與政府之間關於「完全透明」的拉鋸戰極可能還會持續。不過，已經公佈的檔已經讓人看到這是一個指向通往美國法外之地的巨大黑暗入口。
各國精英為何喜歡愛潑斯坦？
任何個人要想從浩瀚的愛潑斯坦文件中梳理出他那龐大人際交往的類別及緣由，非常艱難，好在美國媒體比較勤奮。2月6日《華爾街日報》在《別理會：愛潑斯坦被定罪後，名流親友團如何為其解懷？》一文中，重點揭露美歐精英權貴的虛偽：一眾與愛潑斯坦有過來往的權貴堅稱，他們對愛潑斯坦罪行的真實性質一無所知。但最近曝光的私人通信卻揭示了另一番景象：喬姆斯基等政商學界名人曾主動安慰他，並把他塑造成一個受害者。其中列舉的名人不完全名單如下：
但這篇文章卻在無意中揭露了喬姆斯基維持朋友圈的金鑰：根據「朋友們」的需要投其所好（以下未標注出處的來自此文）。
對於科技界、文化界名人，愛潑斯坦扮演的是慨然解囊者。心理學家斯蒂芬·科斯林（Stephen Kosslyn）曾在1998年至2002年間收到愛潑斯坦20萬美元的捐款。愛潑斯坦曾向這位前麻省理工學院（MIT）教授轉帳約27萬美元（2018年），由此不難理解為何會有那麼多諾貝爾獎得主盡入愛潑斯坦「彀中」。不少在學術機構任職的學術科技精英既需要為機構籌資，也需要為自家籌款，哈佛大學前校長、前美國財長薩默斯就是在好朋友愛潑斯坦這裡公私兼顧，在擔任哈佛校長期間（2001-2006），曾獲愛潑斯坦向哈佛及其附屬項目捐贈了逾900萬美元；2016年為妻子埃麗莎·紐（Elisa New）運營的Verse Video Education「專案從愛潑斯坦處獲捐贈 11萬美元」。
對於身家豐厚的富豪與政客，愛潑斯坦則提供另一種滿足。2013年9月，英國億萬富翁理查·布蘭森（Richard Branson）在尼克爾島接待愛潑斯坦後致信寫道：「昨天見到你真高興。水上運動部的年輕人們至今仍在津津樂道！隨時歡迎你來。記得帶上你的『後宮』」！「後宮」當然是指愛潑斯坦擁有的性資源。這些富翁本身並不缺少性資源，他們在意的是罔顧人類社會道德倫理、規則之外的性放縱。類似這種情況的高端人士不少，英國的安德魯王子、比爾·蓋茨只是其中兩個最有名的人物。
從政要那裡獲得情報源。英國前內閣大臣、前駐美大使彼得·曼德爾森（Peter Mandelson）長期捲入傑佛瑞·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞。隨著 2025 年底至 2026 年初大量愛潑斯坦相關檔案的披露，其牽涉其中的細節進一步曝光，引發了嚴峻的政治與法律後果。美國司法部官員正在起草傳票，要求其就與愛潑斯坦的資金往來作證，這些資金往來與財務關聯包括直接打款、學費資助以及旅行資助等。曼德爾森的回報則是洩露敏感政府資訊，披露的郵件顯示，曼德爾森在擔任英國商務大臣期間，疑似利用公職向愛潑斯坦提供市場敏感資訊：比如2009 年，曼德爾森與愛潑斯坦討論了政府針對銀行家獎金徵收懲罰性稅收的計畫，並建議摩根大通首席執行官傑米·戴蒙（Jamie Dimon）「適度威脅」當時的財相阿利斯泰爾·達林（Alistair Darling）以修改政策。2010 年，在歐盟正式宣佈 5000 億歐元歐元區救助計畫前幾小時，曼德爾森提前向愛潑斯坦發送了相關預警資訊。
愛潑斯坦的兩處縱欲樂園成了法外之地
愛潑斯坦的人際網路囊括西方政界、王室、科技界、文化界的要人名人，這類人已經居於人類社會的金字塔頂端，但他們都喜歡愛潑斯坦為他們提供的各種服務。他們喜歡的到底是什麼？其實就是在法外之地、人類社會規則之外的縱欲。
為了招待他這些精英朋友，愛潑斯坦花重金建了兩所法外之地，一是當年頗具吸引力、如今臭名昭著的小聖詹姆斯島（Little Saint James），該島面積約在70至78英畝之間，是美屬維爾京群島的一個私人島嶼，愛潑斯坦於1998年購下此島、並在此組織大規模的兒童性交易活動。據當地人稱，愛潑斯坦在2019年被登記為性犯罪者後，仍然繼續將未成年女孩帶到島上。因此，該島又被稱為「愛潑斯坦島」（Epstein Island）、「罪惡之島」（Island of Sin），最響亮的當然是「蘿莉島」（Lolita Island），因為很好地彰顯其涉及未成年少女的性醜聞。這座島本就極易成為法外之地，愛潑斯坦死亡之後，據報導，FBI特工蜂擁至傑佛瑞·愛潑斯坦的私人加勒比島嶼，搜查結果並未對外公佈。
愛潑斯坦位於新墨西哥州的佐羅農場（Zorro Ranch），該莊園是他於1993年從前州長布魯斯·金（ Bruce King）手中購得，占地約 7,500至8,000英畝（約30平方公里），位於聖達菲（Santa Fe）東南約30英里的斯坦利（Stanley）附近。對這座農場的指控包括以下數項：1、性虐待和性交易。多名受害者例如安妮·法默（Annie Farmer）和維吉尼亞·羅伯茨·朱弗雷（Virginia Roberts Giuffre）指控，早在 1996 年她們曾作為未成年「性奴隸」被販運至該農場，指控在佐羅農場遭受愛潑斯坦及其同夥格斯萊恩·麥克斯韋爾的性虐待和性販運。2、「基因種子」計畫。據《紐約時報》2019年7月31日報導，愛潑斯坦曾計畫通過在該農場讓多名女性受孕，用自己的 DNA 「播種人類」（seed the human race）。3、權貴成為農場嘉賓。美國司法部公佈的電子郵件顯示，愛潑斯坦曾邀請一些知名人士，包括作家迪派克·喬普拉（Deepak Chopra）、語言學家諾姆·喬姆斯基（Noam Chomsky）、億萬富翁湯姆·普裡茨克（Tom Pritzker）、以色列前總理埃胡德·巴拉克（Ehud Barak）和電影製片人比爾·西格爾（Bill Sieger），在不同時間前往他的牧場。
愛潑斯坦與該州幾任州長關係密切，曾向比爾·理查森（Bill Richardson， 2003- 2011）與布魯斯·金（Bruce King，1971–1975, 1979–1983，1991–1995擔任三任州長）提供大量政治捐款。最新披露的300萬頁檔顯示，2006年愛潑斯坦在佛羅里達州被定罪後，理查森仍與其安排了至少9次會面，甚至訪問過愛潑斯坦的私人島嶼。
佐羅農場與當地執法部門及政界的關係長期處於「極少干預」與「高度保護」的狀態。儘管受害者（如 Virginia Giuffre）指控在該農場遭受虐待，但聯邦調查局（FBI）曾搜查過其紐約住宅和私人島嶼，卻從未對佐羅農場進行過突擊搜查。聖達菲縣警長辦公室（Santa Fe County Sheriff's Office）在2019年曾證實，在愛潑斯坦案全美爆發前，他們從未對佐羅農場進行過任何刑事調查，儘管當地居民對該農場早有傳聞。
愛潑斯坦生前，聯邦起訴書曾將審查重點放在政府、政治、商業、學術界、科學界和時尚界的名人身上。指控他的人也希望最終能揭示出，這麼多年來愛潑斯坦是如何被允許犯下一系列墮落罪行，以及他的財富、特權和人脈在其中發揮了怎樣的作用。儘管他在獄中的離奇死亡，帶走了很多秘密，但愛潑斯坦檔的存在與公佈，卻成了美國兩黨權鬥的工具，民主黨當政時，是共和黨要求公佈；川普在競選時曾將上任後立即公佈愛潑斯坦檔作為競選承諾，履任後堅持不公佈幾乎導致MAGA內部分裂，瞭解檔內容的民主黨人認為公佈可以打擊共和黨與川普，於是又堅持公佈。如今前後公佈的350萬頁檔，雖然有諸多隱瞞與塗黑，但外界卻已經看到，愛潑斯坦及其朋友們，都沉浸在他們為他們創造的一個就在美國的法外之地，每個人都在享受超越社會規則帶來的邪惡縱欲。
隨著熱心人對300多萬頁檔的逐步解讀，以及美國國會連續舉辦的幾場重要聽證會（包括前總統克林頓夫婦等幾位重要證人在內），這些「愛潑斯坦的朋友們」的證詞，也許會讓外界對這個黑暗深淵的內裡一窺究竟。
※作者為中國湖南邵陽人、作家、中國經濟社會學者。現今流亡美國，曾任職於湖南財經學院、暨南大學和《深圳法制報》報社。長期從事中國當代經濟社會問題研究。著有《中國：潰而不崩》、《中國的陷阱》、《霧鎖中國：中國大陸控制媒體大揭密》等書。
其他人也在看
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
夏語心、Junior也有演《世紀血案》 致歉未查證⋯不再參與後續
電影《世紀血案》引發爭議，多位主演主演寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏皆已發聲道歉，除了表示會不參與後續活動，也喊話劇組停止製作。而其實殺青記者會當天，夏語心和韓宜邦（Junior）原本也會出席，但突然缺席，今（8）日晚間也發文致歉。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
妓女淚求「帶我走」！張伯駒賭命救潘素，20年後她成畫壇傳奇
1935年的上海灘，一名妓女懇求張伯駒：「帶我走吧！我還是清白之身！」一場驚動黑白兩道的「贖人」行動，在金錢與軍權的碰撞中，悄然拉開了這段跨越世紀的驚人因緣。當時，名列民國四公子的張伯駒，正試圖從青樓救出年僅19歲的潘素，卻意外捲入軍方權力的漩渦；這場連銀元都失效的死局，最終不得不驚動青幫大亨杜月笙親自出面調停，也從此改寫了中國近代文化史的命運。（記者唐家興）
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
快訊》高市早苗壓倒性大勝！自民黨聯手維新會過半 續掌日本政權
[Newtalk新聞] 日本眾議院選舉今（8）日晚間開票，日本首相兼自民黨總裁高市早苗傳出捷報。根據日本放送協會 NHK 即時開票統計，截至台灣時間晚間8點10分，自民黨與 日本維新會 合計已拿下248席，正式跨越過半門檻233席，其中自民黨225席、維新會23席，展現壓倒性優勢，高市早苗成功鞏固執政基礎。 此次選舉由高市早苗主導，在短時間內解散國會並迅速敲定投票日期，選戰節奏緊湊，也成為各界關注焦點。根據《NHK》出口民調與情勢分析，自民黨在本次眾議院選舉中，席次可望上看300席，遠高於單獨過半所需的233席，高市早苗預料將持續執政。 《NHK》進一步指出，若自民黨與日本維新會持續維持合作關係，合計席次上看310席，將占眾議院總席次三分之二，握有修憲等關鍵議程的主導權。相較之下，反對陣營「中央改革聯盟」席次恐從選前的172席大幅腰斬，國會版圖出現明顯變化。查看原文更多Newtalk新聞報導日本眾議院大選倒數計時！駐日代表李逸洋：應可取得過半但有變數日本大選》朝野屏息關注4組不同數字的攻防線
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
唯一進入林宅血案現場的記者 吳國棟回憶現場嘆這句
電影《世紀血案》近期殺青，引發爭議。當年進入林宅血案現場的資深媒體人吳國棟說，這是一段不堪回憶的往事！雙胞胎小小的身軀讓他眼眶泛淚！居然有人說不嚴重不恐怖，真喪盡天良！
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。