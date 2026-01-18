何清漣專欄：格陵蘭島的最後歸屬可能是用錢說話
何清漣／作家、中國經濟社會學者，現今流亡美國
1月14日，丹麥和格陵蘭外交部長前來白宮與美方會談，核心議題就是格陵蘭的未來控制權。談判結果據稱是美方堅持，除美國控制外，沒有其他可接受方案，理由仍然是防範中俄，以及美國的國家安全與北極戰略，外加該島的稀土資源。丹麥+格陵蘭一方則重申「格陵蘭不賣、不被吞併」，理由當然是堅持主權與高度自治。唯一達成的共識是雙方確認存在根本性分歧，同意成立「高級別工作組」繼續談判。會後，丹麥外長公開承認：「很明顯，川普總統想要征服格陵蘭。」
丹麥及北約歐洲國家的派兵具象徵意義
談判破裂後，丹麥立即籲請北約的歐洲同盟國向格陵蘭緊急派兵，展開事實上的「武力示威」。據媒體報導稱，丹麥國防部當天宣佈聯合北約同盟國投入「北極的耐力作戰」（Operation Arctic Endurance），提高格陵蘭與周邊地區的軍事力量。德國、法國、挪威、瑞典等北約核心成員國目前派出的軍隊規模較小，主要執行名為「北極耐力行動」 (Operation Arctic Endurance) 的偵察和演習任務。具體派兵情況如下：德國派出了由13人組成的偵察小組，目前已抵達格陵蘭首府努克。法國首批派遣了15名士兵作為先遣部隊，後續可能還會增派海、陸、空力量。英國、挪威、瑞典、荷蘭及加拿大也已確認參與此次行動或已派遣小規模軍官團和人員。
白宮對北約的派兵發佈以下圖片，嘲諷之意滿滿。網路輿論也同樣如此，其實北約的歐盟成員國都知道軍力上無法對抗北約的no.1大國，但出於捍衛國家尊嚴必須表態以示抗議。
熟讀金庸武俠小說《笑傲江湖》的人，會發現幸福指數居於全球前列的北歐小國丹麥突然成了福威鏢局的老闆林震南，致禍之由也是一部《辟邪劍譜》——格陵蘭島。公開出面索要這個島的是丹麥的靠山歐盟必須依靠的強大盟友美國。更重要的是，歐洲各國現在開始意識到，華盛頓沒有盟友，只有附庸，無論這些附庸多麼忠誠。認識這一點，對歐洲國家非常痛苦。
美國為格陵蘭島未來控制權的法律準備正在進行中
川普要這座島的願望並不藏著掖著，早就公開表達並明確叫價。截至 2026 年 1 月，美國關於獲取格陵蘭島的要求已從外交試探演變為正式的立法行動和高層的戰略博弈，標誌性事件就是共和黨聯邦眾議員蘭迪·費恩（Randy Fine）於 2026年1月12日正式提出名為《格陵蘭島兼併與建州法案》（Greenland Annexation and Statehood Act），該當案提出將兼併格陵蘭島並設立為美國的「第 51 個州」，以此應對中俄在北極地區的戰略擴張，形成地緣政治威懾，確保由美國來制定北極地區的國際規則。
費恩認為，格陵蘭島是「至關重要的國家安全資產」，控制該島意味著控制北極航道並保護美國北翼安全，防止對手在北極建立據點。格陵蘭島擁有豐富的稀土礦、鈷、石墨、油氣和鈾礦。費恩希望通過獲取這些資源，降低美國對中國供應鏈（特別是國防和電子工業所需礦產）的依賴。授權總統行動：該法案旨在授權特朗普總統採取「一切必要措施」來吞併或獲取格陵蘭島，並要求政府提交關於法律變更的報告，以便將該北極島嶼納入美國領土。
這個法案明顯地呼應美國總統川普對格陵蘭島「非拿不可」的強硬態度，僅在 2026 年 1 月初川普就多次表態，宣稱美國必須擁有格陵蘭島以防止俄羅斯或中國佔領該地。他警告稱，如果不能通過「簡單的方式」（購買）達成交易，就會採取「困難的方式」（不排除軍事或經濟強制手段）。
目前，美國政府正通過立法支持、軍事威懾和外交施壓三管齊下。雖然目前格陵蘭島在法律上仍屬於丹麥，但美國已通過 1951 年的防務協定擁有實質性的軍事駐紮特權，目前的爭議焦點在於美國是否會打破主權準則，實施強行兼併。《格陵蘭島兼併與建州法案》涉及主權變更及潛在條約，極具爭議性，在參議院通常需要 67票（三分之二多數）才能通過相關國際協議或重大的主權變更。目前的參議院席位分佈使得任何單一政黨都難以在沒有大規模跨黨派支援的情況下通過此類法案，川普的困難是明顯的：占微弱多數的共和黨內部也有人反對武力兼併格陵蘭島。
內部分裂必將導致北約實質性瓦解
格陵蘭島是北約成員國丹麥王國的一個自治領土，受北約集體防禦條款（即《北大西洋公約》第五條）的保護。如果美國對格陵蘭島的威脅演變成軍事攻擊，這將標誌著北約成員國的no.1攻擊另一個成員國，將對北約聯盟的根基構成嚴峻挑戰。
歐洲各國官員對美國總統川普的言論表示震驚和恐慌，這是一種「地震」，可能危及美歐同盟關係。他們指出，北約從未設想過一個成員國攻擊另一個成員國的情況，常規規則可能不再適用。： 丹麥首相梅特·弗雷澤裡克森警告，美國對盟友領土的覬覦可能直接導致北約終結。
不過，如今北約面臨自1949年成立以來最嚴峻的生存危機，格陵蘭島的未來主權控制只是壓垮駱駝的最後一根稻草，俄烏戰爭以來美國與歐盟產生的巨大分裂，已經使北約面臨生存危機。北約如今在名義上仍然存在並維持著日常運作，但多重深層矛盾使其瓦解的可能性顯著上升，其中最主要的風險因素是美國單邊主義與防禦承諾動搖。特朗普政府的「交易型」外交政策極大地削弱了北約的凝聚力。
北約這個軍事同盟對美國的依賴程度極高。在北約所有成員國的國防開支總和中，美國的支出占了近三分之二 (2023年約為 68%, 2024年略有下降但仍遠超其他國家)，在關鍵軍事能力、指揮結構和情報資源方面，美國具有非常關鍵的作用。簡而言之，雖然北約是一個集體的聯盟，但美國的軍事實力、技術和指揮結構是其有效運作和威懾能力的核心。如果格陵蘭島危機持續升級導致美軍採取實際行動，或者美國正式宣佈不再履行《華盛頓條約》中的義務，北約將面臨實質性瓦解。
二戰之後的國際規則，成是美國，敗也美國
二戰以來，由美國帶頭倡議並建立的國際關係核心準則是「尊重民族獨立領土主權」，如今川普的外交政策與行動均已表明，他要改寫這一曾由美國帶頭倡議的原則 。2025年底白宮發佈的《國家安全戰略》除了強調美國戰略重心將移至西半球，強調「唐羅主義」 （Donroe Doctrine，由Donald Trump與19世紀的門羅主義Monroe Doctrine糅合而成）之外，第一次明確闡釋了川普主義：「美國將堅持要求其他國家公平對待美國。不再容忍、再也無法接受搭便車、貿易失衡、掠奪性經濟行為以及其他損害美國聲譽的行為。」其中「搭便車」主要針對歐洲盟友；貿易失衡針對中國；掠奪性經濟行為應該是指拉美向美國販毒、走私人口。這一重要檔的公佈，當時就引發了歐洲對美國可能「拋棄」北約的深切擔憂。1月8日，《紐約時報》發佈了對川普的專訪，在這一長達兩小時的專訪中，川普明確表示國際法對他沒有約束力，他只遵守自己內心的道德準則。
上述事實表明，美國將改變二戰以來的國際格局與規則。各國是跟著改變，還是等川普之後的美國政府換屆，就看各國在美國的外交清單上的重要性了，不重要的國家可以繼續等待，但格陵蘭島的等待時間極其有限。
簡言之，面對美國索要格陵蘭島，北約的歐洲國家面臨的問題不是有沒有應對美國的決心，而是有沒有應對能力的問題，最後的可能是Money Talk，具體數額與支付方式將是討論的技術性細節。
