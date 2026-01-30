何清漣專欄：達沃斯分裂之後 歐洲轉向亞洲
何清漣／作家、中國經濟社會學者，現今流亡美國
2026年達沃斯WEF是該會創建以來最戲劇化的一年，代表人類文明秩序的西方聯盟在會上以前所未有的方式公開了它們的矛盾，開成了一個洩憤與訴苦大會。歐洲各國及加拿大領導人在會上公開控訴美國對盟友的種種霸淩，就連在國際外交舞臺上存在感不強的比利時首相巴爾特·德·韋弗（Bart De Wever）也忍不住發表了一段關於歐洲主權的著名言論：「做一個快樂的附庸是一回事，做一個屈辱的奴隸則是另一回事」。
不管對這場WEF做何評價，歐洲在WEF會議之後，迅速用行動證明他們不想做屈辱的附庸（屈辱的奴隸暫時還不是），開始將頭轉向亞洲。
川普想要附庸，以和平俱樂部為例
總有人說川普要搞孤立主義，這真是完全會錯了意，川普自己都表達過對當世界領袖的濃厚興趣，只不過他不希望與其他國家平權，而是想要支配地位。2026 年 1 月由他發起的「和平委員會」（Board of Peace），其章程草案的設計表達了他這一願望。該章程明確川普為首任主席，無任期限制、主席擁有一票贊成/否決權，委員會的所有重大決策（包括預算、政策制定、高級官員任命等）在經成員國簡單多數投票後，必須獲得主席的最終批准方可生效；主席擁有邀請成員加入的排他性權力，並有權解除成員資格（除非遭到成員國三分之二多數投票否決）。
因為相信自己的號召力爆棚，川普向全球約 50 至 60 個 國家發出了加入邀請，據報導可能有約 20 至 25 個 國家簽署章程或確認參加，1月22日共有19個國家在達沃斯參加了俱樂部開業儀式，包括：阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、約旦、埃及、摩洛哥、以色列、匈牙利、阿爾巴尼亞、保加利亞、白俄羅斯、科索沃、亞美尼亞、亞塞拜然、巴基斯坦、印尼、越南、哈薩克、烏茲別克斯坦、蒙古。
傳統西方盟友明確回絕或表示暫不加入，回絕的理由當中最普遍使用的就是認為有主權與法律風險，委員會章程規定川普無限期擔任主席，且永久席位需支付 10 億美元，這種「金錢換話語權」的交易邏輯被認為違背主權平等原則。
但真正的亮點在這：這19個國家當中，有11個處於中國戰略合作夥伴當中的第一、二等級（黑體標示），如果川普當真要經營這個俱樂部，要求選邊時，觀察這些國家將做何選擇，是件有趣的事情。
達沃斯上的決裂戲劇，加之和平俱樂部成員成色欠佳，導致川普心情不好。據《每日野獸》（The Daily Beast）報導，川普在參加完WEF回國後，1 月 23 日淩晨 12:40 至 1:30這短短的50分鐘內，連續發佈和轉發了超過 70 條 貼文；在Truth Social 上掀起了一波深夜「發帖狂潮」，若算上 24 小時內的總計，數量則超過 80 條。內容極為豐富，包括對多位政治對手和盟友發動攻擊、撤回了對加拿大總理卡尼加入其委員會的邀請、調侃法國總統馬克龍戴的墨鏡，抨擊美聯儲前主席鮑威爾、加州州長紐森以及特別檢察官傑克·史密斯。 直到大量轉發了Fox News盛讚他在達沃斯大獲成功的片段，回顧了自己從「階下囚」到成為《時代》週刊「年度人物」的歷程之後，心緒平復，發帖狂潮結束。
歐盟與印度關係迅速升溫成「供應鏈夥伴+戰略同盟」
川普在WEF上用各種言辭侮辱歐盟、北約之時，印歐關係已從純粹的「買賣關係」升級為「供應鏈夥伴+戰略同盟」。世界皆知，2025年美國與「准盟友」印度關係急劇惡化，彼此有共同的需要。
1 月 26 日是印度共和國日閱兵式，歐盟委員會主席馮德萊恩帶領歐盟三大機構領袖與核心內閣現身閱兵式，閱兵式中還出現了歐盟方陣，象徵意義極大。
這次訪問，歐印之間達成的協議包括如下幾方面：
達成《歐印自由貿易協定》(FTA)。馮德萊恩將這一協議讚譽為「萬約之母（Mother of all deals）， 該協定旨在削減90%以上貿易商品的關稅（如將汽車關稅從110%降至40%），並覆蓋近20億人的龐大市場。
建立安全與防務合作夥伴關係。雙方簽署了旨在加強軍事協作與技術轉讓的協議，旨在減少印度對俄羅斯等傳統軍事供應方的依賴。
綠色與數字投資。歐盟通過「全球門戶」計畫落實價值約1500億歐元投資，重點支持印度的綠色能源轉型及數字基礎設施建設（如「歐洲堆疊」與印度系統的對接）。
人才流動協議。雙方簽署了關於印度專業技術人員在歐盟流動的框架協議，便利了IT及相關領域人才的跨國工作。
馮德萊恩此行迅速完成與印度的深度綁定，意味著歐洲已經停止了對美國「重歸理性」的幻想，以確保在沒有美國的加持下，歐洲的供應鏈、資料安全（歐洲堆疊）和海上防衛依然有路可走。
就在馮德萊恩等人參加印度閱兵式的同一天，北約秘書長呂特在歐洲議會發表講話時說：「如果有人認為歐盟或整個歐洲在沒有美國的情況下可以實現自我防衛，那就繼續做夢吧。」似乎覺得歐洲議會的議員們不能理解危險程度，他還補上：「你們將會失去我們自由的最終保障，即美國的核保護傘，所以嘿，祝你們好運。」
歐盟「東擴」：擴大中國市場與印度結盟
1月20日，歐洲各國在WEF會上大訴美國霸淩之苦時，英國《經濟學人》雜誌發表一篇文章《西方領導人航行于孤寂世界》，副標題是「中國無法也無意拯救美國的中等國家盟友免受川普衝擊」，畫面是，茫茫夜色中海上兩座燈塔：左側是燈光已經暗淡的美國燈塔，右側是熠熠生輝的中國燈塔，光芒照耀著懸掛英加國旗的兩隻紙船。
《經濟學人》這幅畫是有事實依據的，會議第一天，中國這個幾個月前還是「文明世界最大威脅」的說法已經消失了，世界經濟論壇總裁布倫德及多位跨國企業高管認為中國是全球經貿活動的「穩定錨」。法國總統馬克龍在致辭中強調，歐洲需要在一些關鍵經濟領域吸引更多來自中國的直接投資，以促進本國經濟增長。瑞士聯邦主席帕姆蘭則期待同中方加快自貿協定升級談判，並共同支持多邊主義和自由貿易。加拿大總理卡尼指出，在當前動盪的國際秩序下，加拿大等中等強國需要轉變策略，並提及加拿大最近與中國、卡達的合作。會上宣佈即將訪華的芬蘭總理彼得裡·奧爾波（Petteri Orpo）1月25日率領涵蓋多個領域的芬蘭企業代表團訪華，抵達北京後，奧爾波在臉書（Facebook）發文稱：「來自中國北京的問候。我此次同芬蘭企業代表團一道對中國進行正式訪問，旨在為芬蘭企業打開機遇之門，從而進一步加強芬蘭對亞洲市場的出口。接下來幾天行程令人期待。」
英國斯塔默將於1月29~31日訪華重啟中英對話「黃金時代」。斯塔默擬召集英國最具影響力的企業領袖，與中國銀行、中國中車、比亞迪股份、國藥集團等行業龍頭展開深度對話，目標是重啟自2018年起中斷至今的「英中首席執行官理事會」機制。德國現任總理默茨已於2026年1月宣佈重啟電動汽車購車補貼政策，並明確表示該補貼將面向所有製造商，包括中國車企。這一決定被視為默茨在訪華前釋放的務實信號，旨在維護中歐經貿關係並穩定汽車供應鏈。
歐洲面向亞洲，看起來是達沃斯會議之後的一次噴發，但其實早有安排，而且分工層次分明，歐盟代表團出席印度國慶日閱兵式，是歐洲在進行一次宏大的「安全備份」。但各國行動則重點在中國，目的是為各國經濟尋找出路。這對二戰之後就承認美國是自由世界的領導者+全球資本主義大本營的歐洲來說，確實是一次堪稱U-Turn的重大戰略轉向。儘管今後歐美關係會有反復，但重回過去那種緊密的大西洋夥伴關係已經完全不可能了。
