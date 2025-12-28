何清漣專欄：2025年末華府放冷招，北京輸了
何清漣／作家、中國經濟社會學者，現今流亡美國
今年國際上最吸睛的莫過於「鷹龍之爭」，雙方頻頻過招，全世界關注的關稅戰，若以受損程度大小比，美國慘勝，只是美國國內輿論幾乎致判定川普輸了。不過，就在大家以為年前無戰事的情況下，美國總統川普于12月18日正式簽署《2026年國防授權法案》，其中包括抵制中國威脅，強化臺灣防衛等內容，並要求國家情報總監公佈中共高層財富報告。其中「抵制……，強化……」是老生常談，公佈中共高層海外財富羞辱性極強。中國外交部發言人於次日發言回應，只能指責該法「渲染中國威脅」，「干涉中國內政」，國際觀察者均認為是公佈中共高層財富報告讓北京惱羞成怒。
公佈中國領導層財富擊中北京命門
《2026財年國防授權法案》要求，從法案頒佈之日起一年內，國家情報總監應與國務卿和戰爭部長協商，在國家情報總監辦公室的網站上公佈一份關於中共領導層財富的報告，並提交給參議院情報特別委員會和外交關係委員會，以及眾議院常設情報特別委員會和外交事務委員會。調查範圍包括中共總書記、中共中央政治局常委、中共中央政治局全體委員在內。該法要求相關情報機構披露上述領導人直接或間接擁有或控制的實物和金融資產證據；確定他們的財富來源；公佈範圍包括在中國以外司法管轄區持有的商業資產、投資及金融帳戶，識別用於掩飾這類財富和資產所有權的金融代理人、商業夥伴或其他控制的實體；分析這些財富如何影響中共外交政策和擴大全球影響力等。
公佈人數的範圍確定，是現任，非歷任；所涉及財產並不只是中共權貴在美國的財產，而是全球範圍內的財產；要求公佈的事項共六項，除了確定財富來源比較困難之外，以及「分析財富如何影響……」這條帶有主觀性之外，其餘數條，因為美國早就撬開瑞士這只世界所有獨裁者、各種腐敗者最後一隻「財富保險箱」之後，早在歐美各國之間建立了金融資訊定期溝通制，只要美國願意，就沒有做不到的。
為什麼說此舉擊中了中共的命門？因為中共自改革開放以來實行的政府管控下的市場經濟，將資源配置大權通過市場變現，就建立了家國一體的利益輸送方式，但因為通過「反腐敗」對政治失敗者的不定期清理，中共各級官員一直有將資產存放海外的習慣。儘管中央三令五申明令幹部要向上級如實申報財產，但所有的「上級」都明白這種申報是走過場糊弄人。美國發出這種威脅，中共很清楚美國手中一定有把柄，只是有什麼人的把柄無法確定。此舉於公關係到中共顏面，於私則是高官們擔心海外資產被凍結，當然可算作「命門」。
美國曾公佈一份泛化的中共領導層腐敗報告書
美國近些年數次威脅要公佈中國政要在海外的資產，2023年底通過的《國防授權法》就有類似的規定，按規定應該在拜登任期內的2024年底提交報告，但直到今年3月川普政府才公佈了一份《中共領導層的財富和腐敗活動》的報告書，由美國國家情報總監辦公室（ODNI）根據《2023財年情報授權法》第6501條的要求編寫。這份非機密報告闡述了中共官員的斂財和腐敗活動，內容主要依據「公開來源的研究」，歷屆政治局常委只點了兩個人名，一個是溫家寶，依據的是《紐約時報》數年前的相關報導；另一條是習近平，全部文字如下：「習近平可能敦促家人在他上任後剝離資產。然而，行業研究提供的證據表明，截至2024年，習近平的家人仍持有數百萬美元的商業利益和金融投資。雖然現有資料並未將這些投資與習近平直接聯繫起來，但這些持股有可能以習近平的名義間接管理。」
有人認為報告如此泛化，是因為獲取資訊不易，我不這樣看。因為在美國壓力下，瑞士早就建立了《政治公眾人物資料庫》，美國有個財政部海外資產控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury，簡稱OFAC），
瑞士的《政治公眾人物資料庫》
瑞典曾是世界各國獨裁者與腐敗政客最安全的財富保險箱。1987年以後，資金安全變成與獨裁者的政治安全聯繫在一起，原因是1987年瑞士在各種壓力之下取消了匿名帳戶。要求職員「瞭解你的客戶」，即必須確認每個開戶客人的身份及經濟上的「合法性」。在這個「瞭解你的客戶」制度下，如果申請開戶者是在外國擔任公職的「政治公眾人物」，銀行會對其可能帶來的法律或聲譽風險做出評估。這些領導人的親屬也在名單之上。如果申請人要通過中間人處理相關開戶事宜，他們還得簽署一份特殊的清單，聲明誰是受益人。從此以後，瑞士有了一個政治公眾人物資料庫，各銀行可向其訂閱。
由於1987年「政治公眾人物資料庫」的建立，菲律賓的馬科斯、 羅馬尼亞的齊奧塞斯庫、薩伊的蒙博托等獨裁者的政權被推翻後，他們在瑞士銀行保管的巨額財產也隨之曝光。這類消息在世界範圍內引發憤怒與指責，導致瑞士銀行不得不繼續改革其保密制度。2007年，在美國的敦促下，聯合國毒品和犯罪問題辦公室和世界銀行聯合發起一項新倡議，即《追回被竊資產倡議：挑戰、機會和行動計畫》，旨在幫助發展中國家追回被腐敗的領導人和官員所竊取的國家資產，並將這些資產用於發展項目投資。倡議面世第二天，瑞士馬上發表聲明表示願意與聯合國和世界銀行合作。這項合作的「產品」就是瑞士於2010年制定的《獨裁者資產法》。
瑞士銀行被迫做了這些調整之後，世界獨裁國家的首腦們窮畢生之力搜刮的不義之財就失去了最後一隻財富保險箱。
美國OFAC一直在行動
美國財政部海外資產控制辦公室是一個重要的金融情報和執法機構，專門負責對下列行為進行經濟與貿易制裁：打擊違法行為的物件包括恐怖分子、跨國毒品走私犯、大規模殺傷性武器擴散者，以及威脅美國安全的其他個人、實體或政權，一旦認為有必要，就對特定物件實施經濟制裁，其職權包括凍結美國管轄範圍內的海外資產，以及限制或禁止與受制裁對象進行任何貿易、金融交易。
如何執行制裁？OFAC有一個《特列國外機構清單》，其法律效力適用於居住在美國和世界各地的所有美國公民、在美國擁有永久居住權的外國人和美國公司的海外機構。這個清單經常更新，美國金融機構接到新的清單後，必須將自己的客戶名單和這份清單加以對照，一旦發現本機構客戶榜上有名，就必須馬上凍結其資產，並在10個工作日內向OFAC提交凍結報告，內容包括本機構如何與清單對照、採取的凍結行動、聯繫方式等等。根據涉嫌迫害人權、破壞民主制度等理由，OFAC規定，美國的企業和個人不得與下列國家的政府（或某些個人）有資金往來，目前全面制裁的對象包括古巴、伊朗、朝鮮、俄羅斯以及烏克蘭的相關爭議地區（如克裡米亞等）。
也就是說，以美國現在的影響力與獲取情報能力，只要想對某些特定國家的特定人士進行追蹤，獲取他們家屬在海外的資產資訊並非難事，關鍵是有無這一需要。
美中兩國今年頻頻過招，各有勝負。美國總統川普自10月釜山會後送給習近平不少頂高帽，國務卿盧比奧也聲稱「中國會是、現在是、將來也仍將是一個富裕而強大的國家，也是地緣政治中的一個重要因素。我們必須與中國保持關係」，就在氣氛轉為「友好」之時，美國突然將公佈中共政治局常委及委員的財產列為情報部門的例行工作，這出其不意的一招，羞辱性極強，讓北京剛獲得的勝利感大打折扣。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
何清漣專欄：美國《國家安全戰略》──經營拉美後院 虛化印太戰略
翁履中專欄：美國軍售的警訊 國安不能繼續內耗
王丹專欄：美國反共新策出台 但效果存疑
其他人也在看
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 13 小時前 ・ 217
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 55
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 18
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 206
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 63
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 9
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 22
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 27
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 8 小時前 ・ 71
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 47
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 184
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 115
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 50
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 18 小時前 ・ 27
目標價喊出400元！這「代工大廠」坐穩輝達GB300、微軟等供應鏈 投信不買單結帳65億猛丟第3週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%，據證交所籌碼動向，投信週賣超70.45億元，觀察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 1
新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺，台上高喊黃是「新北的選擇」。媒體人詹凌瑀說，台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬，什麼新北的選擇，別鬧了。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 232