何潤東為拍戲狠瘦6kg 超結實身材全曝光
[NOWnews今日新聞] 台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東為此劇在2個月內猛減了6公斤，在劇中展現了結實、小麥色膚色的帥氣外型，結婚9年的他也提到了自己的婚後生活，表示跟老婆Peggy相處良好，平時的生活除了拍戲就是跟老婆相處。
何潤東受邀演《夜半11點學校見》 為戲猛瘦6公斤
台灣三匠影視與新加坡新傳媒聯合製作的校園奇幻愛情《夜半11點學校見》，故事描述一名可以看見鬼的高中生，遇見了一個渴望見到已故祖父的女孩，兩人攜手揭開一連串的謎團，探索愛與失落、生與死的故事。
何潤東應總導演江豐宏邀請特別回台擔任單元主角，之前他為了拍戲增胖，這次花了2個月時間瘦6公斤，體重回到72公斤。他也提到自己目前的生活除了拍戲，就是陪老婆Peggy，他跟Peggy目前住在橫店，「Peggy在橫店直播帶貨做的很好，以前是她陪我，現在是我陪她。」
何潤東徒弟當鏟子超人 他得知超感動
《夜半11點學校見》有不少新加坡年輕演員，身為台灣人的項婕如、劉修甫、張豐豪常趁著空檔帶他們到處玩，去了擎天崗、基隆廟口、貓空、宜蘭衝浪，讓趙崇喆樂不思蜀地說：「我很喜歡台灣，不想回去。」張豐豪是何潤東的簽約藝人，日前他在未告知老闆的情況下，趁著空檔搭火車到花蓮當鏟子超人：「雖然只買到站票，來回站了6小時，去程有大姊四處送ok繃、食鹽水，回程的火車地板都是泥，很累但有著滿滿的感動，很開心自己能盡一份心力。」何潤東知情後，也覺得十分難得，大大鼓勵他。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
何潤東傳授如何躲狗仔 陳柏霖、郭雪芙《吹吹風》認愛：雙向救贖
金門4美食、1景點必朝聖！王晴回鄉拍戲 曝和何潤東私下互動太暖
郭雪芙對何潤東大翻白眼！片場忤逆導演：聽不懂他說什麼
其他人也在看
何潤東狠瘦6公斤！回台拍戲近況曝光
台灣與新加坡攜手打造的校園奇幻愛情影集《夜半11點學校見》，歷經3個月在兩地拍攝後正式殺青。男主角何潤東因行程緊湊，殺青當天便趕赴外地工作，錯過劇組的殺青酒。日前補辦酒會時，總導演江豐宏特地將劇中吳念軒的戲服相贈，笑稱要「預祝他金鐘加持」，雖然最終與獎項擦肩而過，吳念軒仍開心地表示：「這是量身訂做的自由時報 ・ 1 天前
絕對要N刷！TXT二推VR演唱會撩粉再升級 韓方CEO親口認：準備推女團
韓國大勢男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）在明年1月31日唱進大巨蛋前，搶先在台推出全新VR演唱會《HEART ATTACK》，不僅兌現與粉絲VR演唱會再聚的承諾，更是全球第一個推出兩部VR演唱會作品的K-pop團體。鏡報 ・ 12 小時前
楊千霈結束8年婚姻！苦口婆心勸2女兒「勿閃婚」
出道26年的三金典禮紅毯御用主持人楊千霈近日在張景嵐的Podcast節目《好丫》宣傳舞台劇《倒數婚姻》，分享她這幾年面對的愛情婚姻、身體健康等人生重大轉變，如今學會更看淡事情、接受自己面臨的種種挑戰，也仍舊相信愛情抱有期待、懂得愛自己、小孩、家人。中時新聞網 ・ 1 天前
Rain 1／17小巨蛋開唱 票價、開賣日一覽
[NOWnews今日新聞]韓流天王Rain宣布明年1月17日到台北小巨蛋舉辦「2026RAINCONCERT -TAIPEI」安可演唱會，門票將於2...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
許紹雄離世／被稱「Benz哥」原因曝！曾靠「歡喜哥」大暴紅
許紹雄的離世令影迷感到不捨，這位被親切稱為「Benz哥」的資深演員，因經常開名車出入而獲此稱號。雖出身富裕家庭，許紹雄對演藝事業仍全心投入，在多部作品中留下深刻印象，尤其以《使徒行者》中「歡喜哥」一角最為人津津樂道。即使年事已高並移居新加坡，他仍持續活躍於演藝圈，今年更有4部作品陸續播出，其敬業精神令業界同仁和粉絲無限懷念。TVBS新聞網 ・ 2 天前
謝謝粿粿 台南小吃店「粿仔王子」遭灌爆狂刷5星：美食不用偷偷吃
藝人粿粿遭踢爆與「王子」邱勝翊婚內出軌，引發軒然大波，王子、粿粿成為網路熱搜詞，各大論壇也遭相關話題洗版。讓人哭笑不得的是，台南一間名為「粿仔王子」的小吃店因此「遭殃」，網友湧入狂刷5星，大酸「好吃的粿仔，不能只有王子吃到」、「美食不用偷偷吃」中時新聞網 ・ 12 小時前
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 1 天前
吳宗憲「最漂亮小女兒」難得露臉！Sandy罕曝三姊妹合照 網驚豔：都好美
綜藝天王吳宗憲與妻子張葳葳育有3女1子，長女Sandy（吳姍儒）與小兒子鹿希派（吳睿軒）跟隨父親腳步進入演藝圈，二女兒Vivian與三女兒Olivia則一向低調，鮮少在鏡頭前露面。近日，Sandy罕見在社群媒體上曬出三姊妹同框照，原來是為了幫二妹Vivian慶生，畫面曝光立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 2 天前
算過柯文哲超神準！命理師看蔣萬安結果驚人
[NOWnews今日新聞]命理師周映君過去曾鐵口直斷指出前台北市長、前民眾黨主席柯文哲「沒有總統命」，且66歲後命格走空亡；近日她再分析台北市長蔣萬安的命運，語出驚人表示，「蔣萬安沒有總統命」。周映君...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
周玉蔻直言「民進黨北市提名誰都選不上」 大酸王世堅：醜又髒
各黨派積極布局2026地方選戰，民進黨也陸續公布提名人選，而在北市傳出可能派苗博雅、吳怡農或王世堅等人出戰拚連任的台北市長蔣萬安。對此，資深媒體人周玉蔻今(29)日則拋問「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿...華視 ・ 1 天前
張豐豪偷當「鏟子超人」！何潤東知情後大讚 師徒情誼超暖心
娛樂中心/洪雨汝報導台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東一殺青就飛出去工作，來不及參加殺青酒，日前舉行的殺青酒上總導演江豐宏特別贈送吳念軒劇中的戲服，預祝他勇奪金鐘，雖然沒能如願，但吳念軒開心地說：「這是量身訂做的，花了不少錢，居然給了我。」民視 ・ 23 小時前
工會控刁難會務假 血基會：誤解
記者陳柏翰∕台北報導 血液基金會企業工會三十日至勞動部，控訴血基會刁難…中華日報 ・ 12 小時前
退輔會慶賀榮民節 嚴德發：照顧退役官兵的承諾永遠不變
國軍退除役官兵輔導委員會成立已屆71周年，今（30）日在中彰榮譽國民之家舉辦慶祝成立71周年暨第47屆榮民節慶祝大會。活動以嘉年華形式呈現，結合園遊會、愛馬體驗、藝文美展及聯誼餐會等豐富內容，並邀集台中榮總、榮服處、榮家及農場設攤提供醫療服務、照顧諮詢及農產品行銷等多元服務；退輔會主委嚴德發則強調，不論社會如何變遷，榮民對國家的貢獻永遠無法抹滅，我們照顧退除......風傳媒 ・ 12 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 2 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前