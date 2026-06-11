何潤東驚喜客串大反派 上一次是《古惑仔》時期...隔20年再演黑社會

【緯來新聞網】由張立昂、陳奕、吳思賢、羅宏正、石知田、周予天等人領銜主演的男模會所職人劇《男公館》，即將於本週五（12日）在台灣 Netflix 及愛奇藝國際版迎來第9集與第10集的最終大結局，全劇10集將一次全部上架完畢。隨著劇情進入最高潮，劇組再度拋出震撼彈，宣布重量級男星何潤東將在最終回以「神秘大反派」身分壓軸登場，成為左右大結局走向的關鍵人物，消息一出立刻引發無數劇迷熱烈討論。

何潤東驚喜客串《男公館》大結局，暌違20年再度挑戰黑社會反派角色，成為扭轉全劇命運的關鍵幕後黑手。（圖／艾瑞克艾斯提供）

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近期何潤東因古裝劇《逐玉》熱播，片中將軍形象被網友拿來與他當年經典的「霸王項羽」做對比，在社群平台上話題熱度居高不下。這次驚喜客串《男公館》，他也大方透露跨刀演出的溫馨原因：「Ben哥（監製辛誌諭）是我在演藝路上很重要的恩人，加上陳奕曾經是我的小師弟和好朋友，他們的戲，我一定要出一份力！」何潤東笑稱，雖然戲份不多但角色非常有趣，自己上一次演黑社會已經是二十幾年前的《古惑仔》時期，這次和一整群身材精壯的「男公關」後輩對戲，讓他開玩笑直呼：「或許我也該再度開始健身了！」

《男公館》全劇驚喜彩蛋不斷，任容萱等人客串陣容輪番登場，讓不少懷舊偶像劇迷直呼大飽眼福。（圖／艾瑞克艾斯提供）

除了何潤東加盟，回顧《男公館》播出以來的客串名單，豪華程度堪稱「黃金等級」。包括任容萱突破以往文靜形象，驚豔飾演風情萬種的酒家女，與好友陳奕大跳對手戲；李國毅則與石知田同台狂飆演技，兩人極具張力的默契，更讓不少網友幽默笑稱，這是經典偶像劇《我的自由年代》的「流川」與「嘉恩」在13年後，一前一後回到男公館相聚。此外，更有溫昇豪、柯叔元、王彩樺、屈中恆、大飛、黃尚禾、高英軒等眾多實力派戲骨輪番登場，為全劇增添無數看點。《男公館》週五於串流平台完結後，週日晚上也將持續在三立都會台播出。

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