何潤東驚喜客串《男公館》終極大反派 黑背心Man秀壯肌

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何潤東（右）力挺陳奕，驚喜客串《男公館》終極大反派。（艾瑞克艾斯提供）

何潤東將在影集《男公館》最終回以神祕大反派身分登場，成為左右結局走向的關鍵人物，談到此次跨刀演出，何潤東表示：「Ben哥監製是我在演藝路上很重要的恩人，加上陳奕曾經是我的小師弟加上好朋友，他們的戲，我一定要出一份力。」

何潤東雖然戲分不多，但是很有意思，他上一次演黑社會是20幾年前的古惑仔，他笑說：「拍這部劇《男公館》的時候和一群身材很好的男生對戲，或許我也該再度開始健身了。」

何潤東透露上次演黑社會，還是20幾年前的古惑仔。（艾瑞克艾斯提供）

何潤東近期再度成為網路討論焦點，隨著古裝劇《逐玉》熱播，不少網友將劇中男主角張凌赫「粉底液將軍」與何潤東在《楚漢傳奇》霸王項羽上戰場將軍形象比較，他也十分驚喜被拿起來討論。

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《男公館》集結豪華黃金客串陣容，任容萱突破以往形象，飾演風情萬種的酒家女，並與好友陳奕有多場精彩對手戲；李國毅則與石知田同台飆戲，展現精湛演技與絕佳默契，甚至還有網友戲稱偶像劇《我的自由年代》流川和嘉恩13年後一前一後來男公館裡點男模。客串演員除了温昇豪、柯叔元、王彩樺、屈中恆老婆Vicky、大飛等，再加上黃尚禾、高英軒眾多實力派演員輪番登場，每集播出後都引發觀眾熱烈討論。

任容萱（右）突破以往形象，飾演風情萬種的酒家女。（艾瑞克艾斯提供）

為感謝一路支持《男公館》的粉絲，劇組也特別準備1000份限量版「男公館感謝卡」回饋粉絲，只要現在上線男公館官方IG，就有機會獲得「男公館感謝卡」。《男公館》全劇共10集，除了在NETFLIX台灣及愛奇藝國際版全球播出，還有中華電信VOD、Hami Video、NOW TV（香港及澳門）、Singtel TV（新加坡），及每週日晚上在三立都會台播出。

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