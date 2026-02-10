《何百芮的地獄戀曲》完美收官！主要演員齊聚 阿KEN人形立牌超搶眼

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

《何百芮的地獄戀曲》於上週末正式收官，交出雙平台佳績，MyVideo 戲劇排行榜強勢奪冠、八大戲劇台收視表現亮眼。該劇由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿Ken、詹懷雲共同主演，自開播以來以獨特黑色幽默風格與貼近現代生活的情感描繪，成功引發年輕觀眾強烈共鳴。完結篇延續全劇笑點連發的節奏，最終以溫馨情感作結，播出後網路討論聲量持續延燒。

《何百芮的地獄戀曲》於上週末正式收官。（圖／彼此影業提供）

為慶祝作品圓滿落幕，劇組於收官當天舉辦收官派對，主要演員齊聚一堂，導演張瓊文與宅女小紅也驚喜現身。原本因工作行程無法出席的阿Ken，劇組貼心製作一比一人形立牌供大家合影留念，趣味十足，最終阿Ken在百忙之中還是到現場與大家開心合體，全場驚呼感動，氣氛溫馨熱烈。劇組端出「新春團圓版」海報，貼心合成當天也在現場的李杏與風田，風田笑說：「雖然很明顯是 Key 上去的，但真的好用心啊！」

派對期間，孫可芳以亮麗新髮色登場，郭書瑤笑虧她與詹懷雲「超搭CP感」，觀眾大讚期待兩人火花延續，鍾瑶則在現場表示，「希望可以一路演到第十季，讓《何戀》成為台劇最長壽的喜劇作品！」領軍跑通告的瑤瑤也在收官派對上表示，「這是我遇過最棒的宣傳團隊！我愛何百芮！我愛大家！」全體劇組在溫暖感性的氣氛中，為這部現象級原創喜劇畫下動人句點，也讓觀眾齊聲敲碗，「第三季不要讓我們等太久！」





