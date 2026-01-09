《何百芮的地獄戀曲》新年爆笑上檔 瑤瑤挑戰「與乳房對戲」自由發揮無極限

▲《何百芮的地獄戀曲》新年爆笑上檔！ 瑤瑤挑戰「與乳房對戲」。（圖／彼此影業提供）

【互傳媒／記者 林郁芯／台北 報導】2026新年必看喜劇《何百芮的地獄戀曲》已於1/4正式上線，各大平台熱播中！郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶以及詹懷雲回歸再度瘋狂搞笑，首兩集一上線，相親大會、網紅業配等橋段立刻在各大社群平台上引起超級火熱、爆笑的討論。而在本週迎來的全新故事當中，何百芮(郭書瑤 飾演)竟被挑選為乳癌預防公益活動的主持人，另有情趣商品業配，眾多大尺度的演出，堪稱是瑤瑤從影以來最極致的搞笑表演。日前劇組釋出「打扮後的羅人傑=孫協志」花絮短片，讓孫協志本尊也爆笑回應了。《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品，首播即大獲好評，一舉衝上MyVideo、Netflix戲劇排行榜。更厲害的是，還一起帶動前作《何百芮的地獄毒白》也都榜上有名！在MyVideo更是唯一同一系列影集同時包辦本日戲劇榜前五中兩個席位的亮眼成績。

在全新一集當中，人氣網紅何百芮因為獨特的搞笑風格，被廠商指定成為乳癌預防公益活動的主持人，但從來沒主持經驗的何百芮求助媽媽(郎祖筠 飾演)，意外得到媽媽贈送的家傳古典旗袍，還被媽媽叮嚀「釣一個男人回來」何百芮最後只得硬著頭皮上台主持，最後還與「人工乳房」對戲並傳授乳癌防治的訣竅，並開黃腔搞笑「記得要捏一下」、「請老公幫忙服務」，結果卻被偶然逛街的媽媽撞見，當場尷尬直罵「沒家教」相當搞笑。瑤瑤說雖然當天要講一大段台詞，但因為大部分都是知識類台詞，所以還要現場自由發揮一些台詞與動作，結果反應非常好，「在拍攝的時候，我的心情就跟戲裡的百芮一樣緊張」。

此外，何百芮這次接到許多情趣商品業配合作，讓向來勇於自嘲的她也不免向飾演經紀人的高英軒苦喊「我胯下很閒嗎？」印象最深的是為了呈現戲劇效果，不僅穿上公主服裝微露性感事業線，還要在草地上來回翻滾，滾到頭很暈，感覺一度失去了方向。而她原本在現實生活中沒有收過情趣商品的經驗，不過戲裡的道具廠商倒是有送，殺青酒的抽獎也有，讓瑤瑤害羞喊「是一次滿特別的經驗」。

姚淳耀飾演的甜點店店長羅人傑，在最新故事當中憑藉著體貼個性吸引不少女性注意，甚至讓好友何百芮開始吃醋，而姚淳耀被問這回成為甜點店店長，是否有學個幾招，他則自謙沒有特別學，「不過蛋糕店的老闆有叫我怎麼擠奶油花」。而日前劇組釋出「打扮後的羅人傑=孫協志」花絮短片，內容是劇中郭書瑤飾演的「何百芮」揶揄姚淳耀飾演的「羅人傑」在打扮之後，外型酷似孫協志，揶揄兩人出道多年以來持續撞臉的趣聞，該片段大紅，讓孫協志本尊也轉發該影片，並送上三個「大笑」符號，幽默感十足！

同樣地，克拉拉(孫可芳 飾演)與何百芮的弟弟何萬生(詹懷雲 飾演)因為一起工作而暗生情愫，何萬生更多次為了保護克拉拉挺身而出，他私下如果身邊朋友遇到困難，也一定會出面幫忙，「如果遇到需要幫忙的人當然會啊！我覺得這跟害羞沒關係啦，但也是看自己能力所及吧，我覺得這世界需要多一點溫暖」。

《何百芮的地獄戀曲》好看又好聽，原聲帶也同步上線3首熱力四射的歌曲，分別是Jocelyn 9.4.0演唱的主題曲〈是個傻瓜〉，插曲則有BAYA演唱的〈Want You Now〉、陳芳語Kimberley演唱的〈凌晨三點〉，可在APPLE MUSIC、KKBOX、SPOTIFY、YouTube Music以及LINE MUSIC都能聽到。《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品！影集已於2026年1月4日正式上架，每週日21:00於八大戲劇台首播，22:00於台灣大哥大MyVideo、Netflix進行OTT首播。